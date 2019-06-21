Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх

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Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Сербию в первом матче на II Европейских играх в Минске.
Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 15:9.

В следующем матче, который состоится 22 июня, россиянки сыграют с хозяйками соревнований — Белоруссией.

Ранее мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу в первом матче на Европейских играх.

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