Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх

Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Сербию в первом матче на II Европейских играх в Минске.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 15:9. В следующем матче, который состоится 22 июня, россиянки сыграют с хозяйками соревнований — Белоруссией. Ранее мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу в первом матче на Европейских играх.