Сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу в первом матче на Европейских играх

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Италию в первом матче на II Европейских играх в Минске.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 22:15. Во втором матче национальная команда сыграет с Францией 22 июня. Ранее сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ.