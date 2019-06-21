Сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу в первом матче на Европейских играх
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Италию в первом матче на II Европейских играх в Минске.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 22:15.
Во втором матче национальная команда сыграет с Францией 22 июня.
Ранее сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ.
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