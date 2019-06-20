Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Пуэрто-Рико в матче группового этапа чемпионата мира в Амстердаме.
- ©pixabay.com
Встреча завершилась со счётом 15:19.
Таким образом, россияне не смогли выйти в плей-офф и потеряли шанс попасть на Олимпиаду 2020 года.
Ранее мужская сборная России потерпела поражение от Эстонии на ЧМ по баскетболу 3×3.
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