Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ

Короткая ссылка
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Пуэрто-Рико в матче группового этапа чемпионата мира в Амстердаме.
Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ
  • ©pixabay.com

Встреча завершилась со счётом 15:19.

Таким образом, россияне не смогли выйти в плей-офф и потеряли шанс попасть на Олимпиаду 2020 года. 

Ранее мужская сборная России потерпела поражение от Эстонии на ЧМ по баскетболу 3×3.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить