Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Пуэрто-Рико и не смогла выйти из группы на ЧМ

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Пуэрто-Рико в матче группового этапа чемпионата мира в Амстердаме.

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Встреча завершилась со счётом 15:19. Таким образом, россияне не смогли выйти в плей-офф и потеряли шанс попасть на Олимпиаду 2020 года. Ранее мужская сборная России потерпела поражение от Эстонии на ЧМ по баскетболу 3×3.