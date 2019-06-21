Легенда стритбола, лучший пляжный футболист, непобедимая каратистка: с кем соревнуются россияне на Европейских играх

В Минске стартуют вторые Европейские игры — соревнования по 15 видам спорта, в которых примут участие представители 50 стран Старого света. Российской сборной составят конкуренцию многие титулованные спортсмены, согласившиеся приехать на состязания. Среди них будет один из ветеранов стритбола, лучший игрок планеты в пляжный футбол, пятикратная олимпийская чемпионка по гребле, не знающая поражений последние несколько лет каратистка и новая звезда настольного тенниса.

Бадминтон

В бадминтоне основные надежды россиян будут связаны с мужской парой Владимир Иванов — Иван Созонов. В мировом рейтинге они занимают 22-е место, и это довольно высоко для европейских спортсменов. Четыре года назад Иванов и Созонов выиграли серебро Европейских игр и теперь постараются сделать шаг вперёд.

Правда, именно в их дисциплине будет выступать пара, которую можно назвать самым сильным участником соревнований среди всех разрядов. Датчане Ким Аструп и Андерс Расмуссен являются действующими чемпионами Европы и входят в первую восьмёрку мирового рейтинга — никто другой из бадминтонистов, собравшихся в Минске, не может похвастаться таким статусом.

Баскетбол

Из-за того, что Европейские игры проходят одновременно с чемпионатом мира по стритболу, Россию в этой дисциплине баскетбола представит второй состав сборной. Так что оценивать шансы мужской и женской команд на медали будет очень тяжело, только первые игры группового этапа смогут внести немного ясности.

Зато не может быть вопросов по поводу того, кто из участников Европейских игр будет популярнее всех среди болельщиков. Серб Марко Ждеро может считаться легендой баскетбола 3×3. Он выигрывал чемпионат мира ещё в 2012 году, после чего повторял этот успех с партнёрами ещё два раза. Сейчас Ждеро уже 34 года, но он продолжает играть на самом высоком уровне стритбола.

Бокс

Сборная России по боксу будет представлена в основном подающими надежды спортсменами, но среди них выделяется одна спортсменка. Анастасия Белякова является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, причём рассчитывать она могла на гораздо большее, если бы соперница не нанесла ей в поединке серьёзную травму. С тех пор она Белякова только выиграла серебро прошлогоднего чемпионата Европы.

В той же самой весовой категории до 60 кг выступит и одна из двух действующих чемпионок мира Келли Харрингтон из Ирландии. Если две боксёрши встретятся друг с другом на ринге, то это определённо будет самый интересный поединок Европейских игр.

Борьба

Сборной России по борьбе удалось призвать под свои знамёна настоящую суперзвезду — Абдулрашида Садулаева. Олимпийский чемпион и чемпион мира выступит в Минске в весовой категории до 97 кг. В этом сезоне он в очередной раз подтвердил свою невероятную мощь, разобравшись со всеми соперниками на чемпионате Европы. Если кому-то в Минске удастся набрать в поединке с Садулаевым хотя бы несколько очков, это уже будет большой сенсацией.

Если вынести за скобки российских борцов, то самым ярким фаворитом Европейских игр можно назвать украинку Аллу Черкасову. Она является действующей чемпионкой мира и Европы в весовой категории до 68 кг, чего в конкурентной среде женской борьбы крайне сложно добиться.

Абдулрашид Садулаев

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Велоспорт

В российском велоспорте невозможно отделить друг от друга Анастасию Войнову и Дарью Шмелёву. Они уже столько всего выиграли вместе в командном трековом спринте, в том числе серебро Олимпиады и титул чемпионок мира. По отдельности они также регулярно оказываются на пьедесталах почёта, соревнуясь нередко сами с собой.

Если в спринтерских дисциплинах фаворитами являются россиянки, то в темповых главным действующим лицом станет голландка Кирстен Вильд. На двух последних чемпионатах мира 36-летняя спортсменка выигрывала по четыре медали, одержав при этом пять побед в различных дисциплинах. При этом Вильд выступает также на шоссе и в этом сезоне выиграла две однодневные гонки Мирового тура.

Гимнастика

Самым богатым на медали видом спорта в Минске станет гимнастика, которая объединит в себе пять дисциплин — спортивную, художественную, прыжки на батуте, акробатику и аэробику. В сборной России сложно выделить кого-то одного, но всё-таки самым ярким спортсменом стоит признать Дину Аверину. Победы 20-летней «художницы» в многоборье на двух последних чемпионатах мира говорят сами за себя. На Европейских играх у неё будет шанс отпраздновать сразу пять побед в индивидуальном первенстве и отдельных упражнениях.

Во главе остальной гимнастической Европы стоит Владислав Гончаров — главная надежда сборной Белоруссии, единственный олимпийский чемпион 2016 года в её составе. В прыжках на батуте он выиграл всё, что можно, кроме Европейских игр — четыре года назад Гончаров остался с серебром в сольных прыжках и синхронных.

Дина Аверина

РИА Новости

© Нина Зотина

Гребля на байдарках и каноэ

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ обещают собрать богатый состав участников, так как чемпионат Европы в этом году не состоится, а заменят его как раз соревнования в Минске. На фоне многих спортсменов особенно выделяется российский каноист Иван Штыль. С 2006 года по сегодняшний день он завоевал 15 титулов чемпиона мира, а недавно стало известно, что у него есть все шансы стать серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года из-за допинговой дисквалификации литовца Евгения Шуклина.

По количеству наград со Штылём может соперничать только венгерка Доната Козак. Золотых медалей чемпионатов мира у неё меньше, «всего» 14, но на Олимпийских играх она побеждала пять раз и ещё однажды довольствовалась серебром — из всех выступающих в наши дни гребчих она является самой титулованной спортсменкой. При этом побед на Европейских играх у Козак только две, но совсем скоро она сможет увеличить их число.

Дзюдо

Как и в боксе, сборная России по дзюдо выступит неосновным составом. Большинство спортсменов в ней только борются за возможность попасть в первую команду и потом поехать на более важные соревнования. Исключение составляет, пожалуй, Ирина Долгова. Представительница самой лёгкой весовой категории до 48 кг будет защищать в Минске титул чемпионки Европы, а бронзу предыдущих Европейских игр постарается разменять на более ценную медаль.

Так как на турнире по дзюдо будут разыгрываться рейтинговые очки, необходимые для отбора на Олимпиаду, его включили в свой календарь многие известные спортсмены. Хедлайнером соревнований по дзюдо можно назвать француженку Кларисс Агбеньену — серебряного призёра Олимпийских игр и трёхкратную чемпионку мира. Она, кстати, как и Долгова, на прошлых Европейских играх довольствовалась третьим местом, но тогда Агбеньену ещё не считалась сильнейшей дзюдоисткой планеты.

Каратэ

В каратэ, которому через год дебютировать в качестве олимпийского вида спорта, Россию представит только один спортсмен. Евгений Плахутин в этом году уже стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг и теперь постарается подтвердить титул на новом турнире для спортсменов Старого света. Вместе с золотом у россиянина будет шанс выиграть и путёвку на Олимпийские игры.

Интересно, что медали в каратэ разыгрываются не только во время схваток. Отдельный комплект наград достаётся лучшим в дисциплине ката — определённом выполнении движений, имитирующих поединок с противником. В этом виде программы нет равных испанке Сандре Санчес. На чемпионатах Европы она всегда занимает первое место с 2015 года, а также в её коллекции есть одно золото чемпионата мира.

Лёгкая атлетика

Соревнования по лёгкой атлетике пройдут в несколько необычном формате — состязаться друг с другом будут команды, но не во всех дисциплинах «королевы спорта», а только в девяти. Из-за этого состав участников Европейских игр будет весьма ограниченным, и многие звёзды просто не приедут из-за такого формата. Отдельно стоит упомянуть, что некоторым российским легкоатлетам при всём желании не удалось бы выступить, так как им необходим международный допуск для этого.

Тем не менее в российской команде, состоящей в основном из молодых и малоизвестных спортсменов, есть на кого ориентироваться. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в длину Елена Соколова в этом сезоне имеет лучший результат 6,70 м, который на таких соревнованиях вполне будет конкурентоспособным. Со своим огромным опытом выступлений она сможет не только приносить очки команде, но и выиграть личную медаль.

Самым же титулованным легкоатлетом Европейских игр по праву может считаться украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко. В его богатой коллекции наград не хватает только золота Олимпийских и Европейских игр, и последний пункт он может исправить в ближайшее время, так как подходит к соревнованиям в отличной форме и в статусе одного из лидеров сезона.

Елена Соколова

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Настольный теннис

Меньше всего шансов на успех у российских спортсменов в настольном теннисе. В этом виде спорта даже не удалось заявить мужскую сборную для участия в командном турнире и борьбы за олимпийскую путёвку. Лидером российских теннисисток можно назвать Яну Носкову — год назад она довольно неожиданно стала вице-чемпионкой Европы в парном разряде. Правда, партнёром её была австрийка Софья Полканова. Кроме того, в Минске эта дисциплина в программу не вошла.

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В целом турнир по настольному теннису обещает быть очень интересным. В нём выступят такие легенды этого вида спорта, как Тимо Болл из Германии и Владимир Самсонов из Белоруссии — оба они выигрывали медали международных соревнований ещё в прошлом веке. Но в этом году зажглась звезда шведа Матиаса Фалька — он стал первым европейцем, прошедшим в финал чемпионата мира за последние 16 лет. Именно это делает его фаворитом Европейских игр.

Пляжный футбол

В пляжном футболе сборная России традиционно будет считаться фаворитом. По крайней мере, из-за четырёх двукратных чемпионов мира в своём составе — похвастаться таким набором игроков не сможет ни одна другая команда. Капитаном сборной станет Антон Шкарин, который провёл уже больше 200 игр за национальную команду.

Однако прежде чем защищать титул победителей Европейских игр, россиянам надо будет преодолеть очень сложный групповой этап, в котором запланированы встречи с итальянцами и испанцами. За последних играет Льоренс Гомес — лучший игрок в пляжный футбол 2018 года.

Самбо

Любители самбо с нетерпением будут ждать поединок с участием Артёма Осипенко. Знаменосец сборной России на церемонии открытия является семикратным чемпионом мира, трижды побеждал на чемпионатах Европы и один раз — на Европейских играх. С таким послужным списком невозможно представить, чтобы кто-то смог ему составить конкуренцию на минском турнире.

Стрельба

В пулевой и стендовой стрельбе сборная России выступит сильнейшим составом — с несколькими действующими чемпионами мира и призёрами последней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Самым опытным в команде будет Алексей Алипов — олимпийский чемпион в трапе ещё 2004 года. В 43 года он постарается стать двукратным победителем Европейских игр.

Гречанку Анну Корараки за её 23-летний возраст хочется назвать восходящей звездой стрельбы, однако в её коллекции уже есть всё, о чем может мечтать спортсмен — победы на Олимпиаде и чемпионате мира. При этом именно на европейском уровне соревнований молодой спортсменке пока не везло, и она всегда оставалась в шаге от золота.

Алексей Алипов

РИА Новости

© Владимир Песня

Стрельба из лука

Совсем недавно в Нидерландах прошёл чемпионат мира по стрельбе из лука, и не все его главные действующие лица тут же отправились в отпуск. На Европейские игры приехала единственная российская обладательница личного золота тех соревнований Наталья Авдеева. Несколько дней назад она стала новой чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука, а теперь будет главным фаворитом в своей дисциплине в Минске. Авдеева также выступит в миксте, но шансы на медали в нём будут во многом зависеть от напарника Антона Булаева.

Главной иностранной звездой среди лучников стоит признать итальянца Марко Гальяццо. 15 лет назад он стал олимпийским чемпионом в личном разряде, после чего выигрывал золото и серебро среди команд. В последнее время он уже не добивается заметных успехов в индивидуальных состязаниях, но итальянская команда всегда может рассчитывать на своего 36-летнего лидера.