Впервые с 2011 года: россиянка Авдеева завоевала золото в стрельбе из блочного лука на ЧМ в Нидерландах

Наталья Авдеева завоевала золотую медаль в стрельбе из блочного лука на чемпионате мира 2019 года, который проходит в голландском Хертогенбосе. В финале она взяла верх над американкой Пейдж Пирс со счётом 142:141. В последний раз российские спортсменки побеждали в этой дисциплине в 2011 году.

В голландском Хертогенбосе проходит юбилейный, 50-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Помимо розыгрыша наград, турнир имеет особое значение для спортсменов, так как является этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Так, четырём полуфиналистам в индивидуальных соревнованиях будет предоставлено право представить свою страну в Японии. В командных дисциплинах для получения лицензии и вовсе достаточно дойти до четвертьфинала.

До настоящего момента турнир складывался для россиян не лучшим образом, но в предпоследний, шестой день проведения чемпионата мира они завоевали свою первую золотую награду. Её обладательницей стала Наталья Авдеева, выигравшая соревнования по стрельбе из блочного лука. Посеянная под 11-м номером спортсменка в ожесточённой борьбе справилась со своими соперницами и впервые в карьере взяла медаль высшего достоинства на первенстве планеты.

По ходу турнира Авдеева расправилась с тремя представительницами топ-20 — норвежкой Суннивой Лислеванд, турчанкой Йешим Бостан и представительницей Тайваня Тан Я-Тинг. При этом самой напряжённой получилась её дуэль с мексиканкой Андреей Бекеррой, состоявшаяся на стадии третьего круга. Cпортсменки набрали по 145 баллов и были вынуждены произвести по одному дополнительному выстрелу. Обе девушки попали в десятку, но стрела россиянки оказалась ближе к центру.

В финале Авдеева встретилась с Пейдж Пирс. Американка также успела прославиться как гроза фаворитов, оставив не удел двух представительницам десятки сильнейших — колумбийку Сару Лопес и словенку Тою Эллисон. При этом в полуфинале она победила, пожалуй, главную сенсацию нынешнего первенства планеты — Джоти Суреха Веннам, которая выбила из борьбы первую сеяную, пятикратную чемпионку мира в помещении Таню Йенсен из Дании.

Финал получился предельно ожесточённым, а итоговое преимущество Авдеевой составило всего один точный выстрел. Она захватила лидерство с самого начала соревнований, но к третьему энду Пирс смогла восстановить статус-кво. Однако уже в следующем она вновь позволила Наталье вырваться вперёд, после чего уже не смогла наверстать упущенное. Как итог, 142:141 в пользу российской спортсменки.

Таким образом, Авдеева впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира в стрельбе из блочного лука и принесла России первую награду высшего достоинства в данной дисциплине с 2011 года. В последний раз подобное удавалось Альбине Логиновой на первенстве в Турине.

Успех Авдеевой прокомментировал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. По его словам, ключевую роль в успехе Натальи сыграла её психологическая устойчивость.

«Американка начала нервничать ещё на тренировочном поле, у неё не получалось, она и в командных соревнованиях слабо выступила. Вот и финал у неё не сложился. Хотя и у Наташи без нервов не обошлось, но <…> тут без волнения никак. Она справилась. У неё были и настрой, и контроль. Она очень хорошо отстреляла полуфинал против турчанки Йешим Бостан. Видимо, он ей добавил сил и уверенности в себе», — цитирует Ешеева РИА Новости.

Функционер выразил мнение, что Авдеева изначально входила в список главных претендентов на медали чемпионата мира в Хертогенбосе.

«Мы, конечно, болели за неё, но не могу сказать, что рассчитывали до начала чемпионата мира на золото. Просто этот турнир очень скоротечный, нужен боевой настрой. У Наташи он был, поэтому она и справилась. Я за неё очень рад, поздравляю её с победой», — добавил Ешеев.

При этом другие отечественные атлеты не смогли похвастаться подобными результатами. Мужчины равно неудачно выступили как в стрельбе из блочного, так и классического лука. В обоих дисциплинах они завершили свои выступления на стадии третьего круга и не смогли отобраться на Игры в Токио. В командных соревнованиях они также не добились успеха, дважды потерпев поражения в первом же раунде.

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«У нас уже многие годы проблемы с мужской командой, которые мы пока не можем решить. Пока не смогли выиграть и лицензии на Олимпиаду, но такой шанс ещё будет, в частности, на Европейских играх в Минске. Будем прикладывать все усилия <…>. Но мировые результаты сейчас очень выросли, сделать это будет нелегко», — отметил Ешеев.

В индивидуальных соревнованиях россиянки также не смогли побороться за высокие места, зато в командных выступили несколько успешнее. Так, в стрельбе из классического лука им удалось дойти до четвертьфинала, тем самым, обеспечив себе путёвку на Олимпиаду-2020.

«Девчата справились, но так как <…> не очень хорошо отстреляли квалификацию, заняв там лишь девятое место, уже в четвертьфинале попали на сильных кореянок. Хоть и поборолись, имели шансы на победу, но с задачей выхода в полуфинал не справились. Тем не менее, заработали олимпийские лицензии и в личных, и в командных соревнованиях», — заключил Ешеев.