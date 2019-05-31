Квоты в семи видах спорта и надежды на всё, кроме футбола: как российские спортсмены проходят отбор на Олимпиаду в Токио

До летней Олимпиады в Токио остаётся чуть больше года. Во многих видах спорта наступает время отбора на главные соревнования четырёхлетия. 83 российских спортсмена уже квалифицировались на Игры, другим только предстоит побороться за квоты. В июне представительство национальной команды может увеличиться за счёт удачных выступлений на Европейских играх в Минске. Как проходит отбор — в материале RT.

Готовые квоты

К лету 2019 года российские спортсмены уже завоевали несколько путёвок на Олимпийские игры в Токио. Полную квоту удалось собрать в двух видах спорта — синхронном плавании (восемь спортсменов в дуэтах и группах) и спортивной гимнастике (10 — в мужских и женских соревнованиях). Пятеро россиянок точно выступят в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

Также у России имеется одна квота в женском виндсёрфинге и возможность заявить команду из 15 человек в пулевой и стендовой стрельбе.

В лёгкой атлетике олимпийские нормативы удалось выполнить барьеристу-спринтеру Сергею Шубенкову и нескольким ходокам, но заявить в заходах на 20 км у мужчин и женщин можно будет только по три человека. Наконец, в плавании (без учёта соревнований на открытой воде) сборную России могут представить не более 37 спортсменов.

Итого по состоянию на 1 июня 2019 года на Олимпиаду в Токио смогут поехать 83 спортсмена. Пока что это число условно, так как неизвестно, действительно ли все российские легкоатлеты будут допущены до соревнований и будет ли использована вся квота в плавании, так как один спортсмен может выступать сразу в нескольких дисциплинах.

Конечно, эта цифра может и будет расти по мере приближения к главному старту четырёхлетия. Квалификационный процесс продолжается, и россияне имеют шансы пройти отбор ещё во всех видах спорта, кроме футбола — в нём выступить мужская и женская сборные уже точно не смогут.

Текущая ситуация

Квоты на Олимпийские игры в основном распределяются двумя способами — их можно заработать либо благодаря выступлениям на конкретном состязании, либо на основе долговременных рейтингов, где учитываются разные результаты. Во втором случае итоги будут подведены непосредственно перед Олимпиадой. Но если бы точка была поставлена прямо сейчас, у россиян бы прибавилось ещё несколько квот.

Самая благоприятная ситуация складывается в фехтовании. Сегодня во всех командных дисциплинах россияне находятся в первой четвёрке мирового рейтинга, что позволяет отправить в Токио максимальный состав из 18 человек. Также предварительно полная квота из 14 спортсменов имеется в дзюдо, что позволит национальной команде выступить во всех личных и командных турнирах. В бадминтоне у россиян пока что имеется по одной квоте во всех, кроме микста, дисциплинах — это возможность заявить шестерых спортсменов.

В шоссейном велоспорте доступны три мужские квоты и две женские из максимальных пяти и четырёх. В трековых велогонках женская сборная России может быть представлена пятью спортсменками во всех дисциплинах, кроме командной гонки преследования, а мужская — тремя только в спринтерских видах. В маунтинбайке можно рассчитывать только на одну мужскую путёвку. В гоночном BMX позиций россиян хватает на одну путёвку у мужчин и женщин, как и в BMX-фристайле. Во всех дисциплинах велоспорта, кроме трековых гонок, ещё будет возможность добрать необходимые квоты на чемпионатах мира в этом году.

Тхэквондисты могут рассчитывать на все четыре мужские квоты благодаря высоким позициям в рейтинге. Девушкам надо либо набирать дополнительные очки в течение следующего года, либо выступать на отборочных соревнованиях. В триатлоне текущие позиции позволяют надеяться на две мужские квоты и одну женскую. В конном спорте рейтинги определяют только участников личных соревнований, и если россиянам не удастся пройти в отбор в командных, то у сборной будет только одна квота в выездке.

В тяжёлой атлетике сложилась не очень приятная ситуация. По правилам отбора те страны, которые в последние годы часто были замечены в употреблении допинга, не могут рассчитывать на полную квоту. Из-за этого сборная России должна будет сократить своё представительство до минимума. Условиям отбора соответствуют сразу несколько спортсменов, но в Токио выступят только один мужчина и одна женщина.

Хуже всего дела обстоят в гольфе, карате и скейтборде. На данный момент россияне не занимают достаточно высоких позиций в рейтингах по этим видам спорта, чтобы пройти отбор. Но если в гольфе ситуация уже вряд ли изменится к лучшему за такой короткий срок, то в карате и скейтборде есть возможность добыть квоты через отдельные турниры.

В современном пятиборье, настольном теннисе, пляжном волейболе и баскетболе «три на три» тоже действует рейтинговая система. Но применяться она будет только после завершения многочисленных отборочных турниров, где будут разыгрываться путёвки на Олимпиаду.

Что произойдёт в июне

В первый летний месяц российские спортсмены смогут пройти олимпийский отбор сразу в нескольких видах спорта. Значительная часть квот будет распределена на Европейских играх в Минске. Там россияне смогут отобраться в стрельбе из лука, карате, пулевой стрельбе и настольном теннисе. Если не удастся решить вопросы с квалификацией в столице Белоруссии, то можно будет вновь попытаться на других турнирах.

Первую квоту в командных видах спорта могут добыть российские ватерполистки. Сборная примет участие в суперфинале Мировой лиги в Будапеште. Из восьми команд, участвующих в соревнованиях, прямая путёвка на Олимпиаду достанется только лучшей. Соперниками России будут Канада, США, Китай, Венгрия, Италия, Нидерланды и Австралия.

В Амстердаме состоится чемпионат мира по баскетболу «три на три». Призёры мужского и женского турниров станут участниками грядущей Олимпиады. Обе российские сборные вошли в состав участников этих соревнований. В Гамбурге начнётся чемпионат мира по пляжному волейболу, а в Токио — финал Кубка мира. Победителям этих соревнований достанутся путёвки на Игры. Если россияне в одном из этих трёх видов спорта не преуспеют, то должны будут воспользоваться другими возможностями пройти отбор.

В конце месяца в Москве и Будапеште состоятся соревнования по конной выездке и конкуру. На них будет распределено всего по одной квоте среди команд. К состязаниям будут допущены представители Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Для России это будет последний шанс пройти отбор в командных соревнованиях по конному спорту на Олимпиаду.

Также по теме Свадьба Логинова, дисквалификация за телефон и Туктамышева в купальнике: околоспортивные события минувших выходных На турнире по дзюдо в Баку португальский спортсмен был дисквалифицирован из-за сотового телефона. Американский легкоатлет стал звездой...

Также в июне состоятся несколько спортивных событий, на которых олимпийские квоты распределены не будут, но влияние на отбор они окажут. Мужская сборная России по гандболу проведёт последние отборочные матчи на чемпионат Европы и в случае успеха поборется в декабре за путёвку на Игры. В Сербии и Латвии состоится женский Евробаскет — российской команде надо будет занять место в первой шестёрке, чтобы потом попасть на мировой отборочный турнир.

У сборных России по хоккею на траве остаётся шанс впервые попасть на Олимпийские игры через матчи Хоккейной серии. Мужская и женская национальные команды должны будут удачно выступить в своих группах, чтобы потом осенью сразиться за олимпийские путёвки. У мужчин в июне будет последняя возможность попасть в Токио, у девушек ещё будет шанс на августовском чемпионате Европы.

Наконец, в последний день июня начнётся чемпионат Европы по софтболу — женской версии бейсбола. Сборная России примет в нём участие и должна будет попасть в первую шестёрку, чтобы потом сыграть на африканско-европейском отборочном турнире на Олимпиаду. Другого шанса у россиянок пройти квалификацию не будет.

В режиме ожидания

Во всех остальных видах спорта российские спортсмены вступят в борьбу за олимпийские квоты позже. Ждать своего часа должны представители прыжков в воду, прыжков на трамплине, плавания на открытой воде, бокса, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома, академической гребли, регби, скалолазания, сёрфинга, тенниса, волейбола и борьбы, а также мужские сборные России по водному поло, бейсболу и баскетболу.