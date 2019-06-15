Авдеева победила на ЧМ по стрельбе из блочного лука

Россиянка Наталья Авдеева одержала победу на чемпионате мира по стрельбе из блочного лука в голландском Хертогенбосе.

В финале соревнований Авдеева взяла верх над американкой Пейдж Пирс со счётом 142:141.

Эта медаль стала первой и единственной на мировом первенстве в Нидерландах. В заключительный день соревнований россияне не будут выступать, а в предыдущие дни — не сумели войти в число призёров.

Соревнования в Хертогенбосе носят статус отборочных на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России завоевала бронзу на этапе КМ по стрельбе из лука.