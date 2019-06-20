Мимо плей-офф: мужская сборная России по баскетболу 3×3 не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира

Сборная России завершила своё выступление на чемпионате мира по баскетболу 3×3, который проходит в Амстердаме. Отечественные баскетболисты потерпели три поражения на групповом этапе и заняли последнее место в квинтете B, потеряв шансы досрочно квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

18 июня в Амстердаме стартовал Кубок мира по баскетболу 3×3. Он является не только самым престижным турниром года в данной дисциплине, но и важнейшим этапом отбора на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Три призёра соревнований гарантированно получат право выступить в Японии, остальным же придётся либо надеяться на попадание в число трёх сильнейших по рейтингу, либо пробиваться через квалификацию.

Мужская сборная России в составе Даниила Абрамовского, Александра Антониковского, Дмитрия Чебуркина и Александра Зуева прибыла в Нидерланды в качестве одного из главных фаворитов. На тот момент она занимала второе место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), уступая лишь Сербии, а на первенстве Европы 2018 года остановилась в шаге от бронзы. В двух заключительных встречах команда уступила лишь лидерам рейтинга и коллективу из Словении.

Кроме того, на бумаге россиянам досталась не самая сложная группа. Они были определены в квинтет B, в котором компанию им составила лишь одна из десяти сильнейших сборных мира. Ею оказалась посеянная восьмой Монголия, которая ранее никогда не выступала на первенствах планеты. Кроме того, в соперниках оказались команды Украины и Эстонии, а также главный аутсайдер турнира согласно рейтингу — Пуэрто-Рико.

Стоит отметить, что баскетбол 3×3 значительно отличается от своего традиционного варианта. Матч продолжается 10 минут, либо пока одна из команд наберёт 21 очко. Точный бросок со средней дистанции оценивается в одно очко, из-за дуги — в два. При этом на атаку даётся всего 12 секунд вместо 24, а игра проходит в значительно более высоком темпе. Спортсменам практически запрещено находиться под кольцом, в результате чего в данном виде спорта практически исключено участие атлетов ростом выше 205 сантиметров. Для примера, самым высоким из россиян в Нидерландах был Антониковский (2,02 м).

Уже в самом дебюте турнира отечественные баскетболисты стали испытывать серьёзные трудности. В первом матче они встретились со своим главным конкурентом в борьбе за первое место в группе — монголами — и сенсационно уступили. Россияне очень мощно начали и повели со счётом 7:4, но не смогли удержать преимущество. В нужный момент у них перестали залетать коронные броски из-за дуги, а переизбыток фолов позволил оппонентам набрать много очков со штрафных. В концовке шанс перевести игру в овертайм имел Зуев, однако его дальний бросок оказался неточным.

Таким образом, после первого матча россияне оказались в тяжелейшем положении. Ввиду того, что в плей-офф выходят всего два коллектива из пяти, поражение серьёзно осложнило их перспективы продолжить выступление на турнире. Чтобы сохранить шансы на путёвку в четвертьфинал, им было необходимо обыгрывать украинцев. Они разгромили соперника со счётом 21:14, а главным героем встречи стал Зуев. Он записал на свой счёт восемь очков и отметился сразу двумя попаданиями из-за дуги.

Спустя сутки сборной России предстояло два испытания в виде имевшей на этот момент три поражения подряд Эстонии и неожиданных лидеров группы — Пуэрто-Рико. Ожидалось, что второй номер рейтинга без проблем разберётся с уступающей ему в классе европейской командой, но фаворита вновь постигла неудача. Причём победу прибалты добыли за пару мгновений до финальной сирены. Отечественные спортсмены вновь очень много мазали из-за дуги, отправив в цель лишь три броска из дюжины, а также полностью уступили борьбу под щитом. По итогам десяти минут соотношение по подборам составило 4:19.

Провал в игре с Эстонией поставил сборную России практически в безвыходное положение. Перед заключительной встречей она занимала четвёртое место в группе, имея в своём активе на одну победу меньше, чем её прямые конкуренты за путёвку в плей-офф — Монголия и Пуэрто-Рико. При этом даже победа над командой из Америки не гарантировала ей второе место в квинтете.

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Согласно правилам FIBA, в случае равенства по очкам и личным встречам среди нескольких команд, сильнейший определялся по среднему количеству очков за матч. В этом аспекте у пуэрториканцев был солидный перевес перед россиянами (20,3 — 16,0), что автоматически делало их фаворитами в борьбе за выход в четвертьфинал. Таким образом, отечественным баскетболистам для завоевания путёвки в плей-офф было необходимо громить своих оппонентов со счётом 21:8 или 22:9 при условии дальнего попадания решающим мячом.

Но с самого начала стало ясно, что эта задача вряд ли будет выполнена. Под давлением россияне вновь сбились на двухочковые попытки, которые в основном шли мимо цели, а также очень часто нарушали правила. Уже к четвёртой минуте они заработали пять фолов, вследствие чего значительно облегчили жизнь своему сопернику. Три подряд дальних попадания Абрамовского ненадолго оживили интригу, но совсем скоро пуэрториканцы набрали девять очков и лишили своих противников шансов на продолжение борьбы на турнире.

В итоге, деморализованная сборная России уступила со счётом 15:19, заняла последнее, пятое место в группе B и потеряла шансы заранее квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Теперь ей придётся ждать окончания Кубка мира и надеяться, что по состоянию на ноябрь 2019 года она сохранит место в топ-3 рейтинга FIBA. В противном случае россиянам придётся пробиваться на Игры через квалификационные турниры, которые пройдут за несколько месяцев до главного события четырёхлетия.