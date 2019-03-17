«По силам завоевать медали»: сборная России по баскетболу получила удобных соперников на Кубке мира

Мужская сборная России по баскетболу узнала своих соперников на чемпионате мира в Китае, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Подопечные Сергея Базаревича сначала сыграют с Аргентиной, Нигерией и Южной Кореей, а в случае выхода в следующий раунд — с хозяевами турнира, Венесуэлой, Польшей или Кот-д'Ивуаром. В команде остались довольны итогами жеребьёвки, которую провёл один из лучших баскетболистов в истории Коби Брайант. Бывший наставник сборной Станислав Ерёмин считает, что россияне могут претендовать на медали Кубка мира.

В китайском Шэньчжэне в присутствии 8 тыс. зрителей состоялась жеребьёвка Кубка мира по баскетболу. 32 команды, в том числе российская сборная, узнали своих соперников по первому групповому этапу. Подопечные Сергея Базаревича попали в один квартет с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.

Распределял команды по группам сам Коби Брайант, пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион. В сборной России остались довольны «выбором» звёздного игрока. Так, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сразу заявил, что национальная команда теперь вполне сможет выйти в следующий раунд, обеспечив себе место в топ-16.

«Нормальная группа. Нам абсолютно по силам пройти дальше. Все соперники — сбалансированные команды с разных континентов и исповедующие разные стили баскетбола. По своему общему уровню мы повыше как минимум Южной Кореи и Нигерии. У нас достаточно опытная команда, которая должна выходить в следующий раунд», — сказал Кириленко.

Также по теме «Показали, что можем выходить из самых тяжёлых ситуаций»: российские баскетболисты завоевали путёвку на Кубок мира В решающем матче квалификационного турнира Кубка мира по баскетболу 2019 года, который пройдёт в Китае, сборная России в Перми...

Ни одного из доставшихся соперников нельзя назвать непроходимым. Сборная Аргентины в своё время была одной из сильнейших в мире — именно её россияне обыграли в матче за бронзу на Олимпиаде в 2012 году. Но сейчас южноамериканцы переживают смену поколений, в их составе не осталось ни одного игрока из НБА, а лидеры представляют испанский чемпионат.

В нигерийской команде баскетболисты из сильнейшей лиги имеются, однако соотечественники Аль-Фарука Амину слишком отстают от них в классе. Корейская сборная вовсе состоит из игроков национального чемпионата и может быть конкурентоспособной только на уровне чемпионата Азии.

Жеребьёвка в исполнении Брайанта оказалась удачной для россиян ещё и потому, что они попали в группу B — самую желанную для всех участников чемпионата мира. Дело в том, что две лучшие команды из неё встретятся на следующем этапе с представителями квартета A, а в него из первой корзины была заранее отправлена сборная Китая.

Российским баскетболистам не придётся во втором раунде играть с США, Испанией или Францией, которые можно смело назвать претендентами на чемпионский титул. Помимо китайцев вероятными соперниками сборной России будут Венесуэла, Польша, и Кот-д’Ивуар — с этими командами, занимающими 20-е, 25-е, 30-е и 64-е места в рейтинге ФИБА, придётся оспаривать путёвки в четвертьфинал.

По мнению генерального директора Единой лиги ВТБ, экс-баскетболистки сборной России Илоны Корстин, подопечные Базаревича вполне могут надеяться на попадание в восьмёрку лучших команд чемпионата мира.

«Группа достаточно простая досталась сборной России, но это Кубок мира, это серьёзный уровень. Аргентина — конечно, самый сложный соперник в группе, хотя у них сейчас идёт смена поколений. Специфика такая у турнира, что на групповом этапе всегда есть команды, которые можно спокойно обыгрывать. Всё начинается уже в плей-офф, когда отваливаются все аутсайдеры и начинается настоящая борьба. Шансы будут хорошие пройти дальше, поэтому итоги жеребьёвки позволяют ориентироваться, надеяться как минимум на четвертьфинал для сборной России», — цитирует Корстин РИА Новости.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин даже уверен, что команда может впервые за 21 год оказаться в первой тройке чемпионата мира.

«Для России эта группа очень хорошая, основная борьба пойдёт с Аргентиной. Хорошая команда и у Нигерии. Даты проведения Кубка мира нормальные, тренерскому штабу нужно будет собрать сильнейший состав и подготовить его к турниру, наиграть. Думаю, России по силам завоевать медали Кубка мира», — заявил Ерёмин.

Остался доволен жеребьёвкой и капитан сборной России Виталий Фридзон. Он уже предвкушает возможную встречу с поляками на втором групповом этапе.

«Хорошая жеребьёвка для сборной России, все команды нам по силам, включая аргентинцев. Мне очень импонирует эта группа, хорошая борьба будет. Тем более мы знаем, на кого можем попасть на втором групповом этапе. Мы можем попасть на сборную Польши с моим одноклубником Матеушом Пониткой. Мы уже обсудили с ним это, было бы весело», — сказал баскетболист.

Кубок мира в Китае не только определит лучшую команду на планете, но и станет отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио. Если раньше путёвка на Олимпиаду доставалась только действующему чемпиону мира, то в этот раз будет разыграно сразу семь квот. Россияне смогут претендовать на одну из двух, которые достанутся лучшим европейским командам.