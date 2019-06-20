Легкоатлеты с российским флагом, 200 комплектов наград и олимпийские квоты: что нужно знать о Европейских играх в Минске
- Официальный талисман II Европейских игр лисёнок Лесик на презентации в Минске
- © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Где и когда пройдут Европейские игры?
Четыре года назад в Баку состоялись дебютные Европейские игры, открытые для всех национальных олимпийских комитетов Старого Света. Первая попытка провести подобные соревнования привлекла почти 6000 спортсменов из 50 стран и была признана достаточно успешной, чтобы повторить её в следующем олимпийском цикле.
Первоначально вторые Европейские игры должны были пройти в нескольких городах Нидерландов, однако в июне 2015 года страна отказалась проводить состязания, сославшись на недостаток финансирования. Спустя несколько месяцев Европейские олимпийские комитеты объявили Россию страной-хозяйкой, но отозвали своё решение на фоне давления со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В итоге Игры были отданы Минску менее чем за три года до их начала. Вторая европейская мини-Олимпиада пройдёт с 21 по 30 июня. По сравнению с первыми состязаниями в Баку, количество видов спорта, разыгранных медалей и участников уменьшится, но при этом Европейские игры всё равно будут таким же масштабным мероприятием, как прошлогодний объединённый чемпионат Европы, задуманный как альтернатива Играм.
Все состязания пройдут в Минске. Главными сооружениями станут отреставрированный стадион «Динамо», который примет церемонии и соревнования по лёгкой атлетике, «Минск Арена», где запланированы состязания по всем видам гимнастики, и «Чижовка Арена», на которой разыграют медали дзюдоисты и каратисты.
Какие виды спорта будут представлены?
Из-за того, что выборы места проведения Европейских игр были долгими, спортивная программа соревнований существенно сократилась. Из неё полностью исчезли водные виды спорта, маунтинбайк, BMX, фехтование, тхэквондо, триатлон и все волейбольные дисциплины. Видов спорта осталось 15, и в них будут разыграны 200 комплектов наград.
Европейские игры будут примечательны новым форматом соревнований по лёгкой атлетике. Четыре года назад они проходили в виде состязаний третьего дивизиона командного чемпионата Европы, которые широкому болельщику были совершенно не интересны. В этот раз тоже пройдут соревнования среди сборных, но в усечённом формате, благодаря чему удалось собрать почти все главные силы в европейской лёгкой атлетике.
24 команды померятся силами в девяти дисциплинах, набирая очки за показанные результаты и продвигаясь по сетке плей-офф от четвертьфиналов к финальной сессии. Перед этим состоится квалификация, на которой будут разыграны девять комплектов личных наград. Выступать спортсмены будут в беге на 100 метров (мужском и женском), барьерном беге на 100 и 110 метров, двух видах эстафет, а также в мужских прыжках в высоту, женских прыжках в длину и женском метании копья.
В остальных видах спорта соревнования пройдут в привычном для болельщиков формате, но с некоторыми исключениями. В стрельбе из лука смогут разыграть медали не только те, кто пользуется классическим олимпийским луком, но и любители блочного оружия. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ расширены до 16 дисциплин. В велоспортивной программе трековые гонки заменили BMX и маунтинбайк.
В настольном теннисе к состязаниям в одиночном и командном разрядах среди мужчин и женщин добавился микст, а из спортивной гимнастики были вычеркнуты командные первенства. В борьбе количество финалов сократили с 24 до 18, а в дзюдо — с 18 до 15. Зато в самбо количество весовых категорий увеличилось с 8 до 18.
Не претерпела изменений соревновательная программа в бадминтоне, баскетболе «3 на 3», пляжном футболе, боксе, шоссейных велогонках, художественной гимнастике, прыжках на батуте, акробатике, аэробике, каратэ и стрельбе.
Что связывает с Олимпиадой?
Некоторые соревнования Европейских игр будут иметь особый статус, так как станут отборочными на Олимпиаду в Токио в следующем году. В этих видах спорта можно ожидать особого уровня конкуренции и борьбы за медали.
Так, борьба за квоты развернётся в стрельбе из лука. По одной путёвке будет разыграно в мужских и женских личных соревнованиях, а также в миксте. Результаты европейских команд, которые уже прошли квалификацию на недавнем чемпионате мира, учитываться не будут.
Кроме того, олимпийские путёвки достанутся победителям соревнований по каратэ, но только тем, кто после публикации финальной версии мирового рейтинга в апреле 2020 года будет занимать наивысшие места и не получит квоту автоматически. Европе полагается две квоты на все восемь дисциплин. Теоретически путёвки на Олимпиаду могут достаться и серебряным призёрам, и бронзовым, если победители уже пройдут отбор.
Дюжина путёвок будет разыграна в индивидуальных соревнованиях по пулевой и стендовой стрельбе. Многие европейские спортсмены уже успели проявить себя в отборочной кампании и в Минске будут сражаться только за медали, а олимпийские квоты могут достаться и тем, кто останется без наград.
В настольном теннисе три квоты будут разыграны в командных соревнованиях и миксте плюс две в одиночном разряде. Для европейских спортсменов это будет первая возможность пройти отбор.
В лёгкой атлетике, дзюдо, бадминтоне и велоспорте путёвки на Олимпиаду разыгрываться не будут, но показанные результаты помогут набрать очки в различные рейтинги, по которым в дальнейшем будет определяться состав участников Игр в Токио.
Каковы перспективы сборной России?
Национальная команда будет представлена 225 спортсменами — это даже больше, чем заявила принимающая соревнования Белоруссия. Россияне из 47 регионов выступят во всех видах спорта и смогут бороться почти за каждый комплект наград.
Отечественные легкоатлеты выступят полным составом, несмотря на отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Хотя регламент соревнований позволяет любой сборной полностью самостоятельно формировать состав участников, в российскую команду вошли только те, кто имеет допуск на международные соревнования.
Четырьмя годами ранее россияне завоевали 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград, без шансов для других команд выиграв общий зачёт. Сейчас прогноз на выступление россиян скромнее из-за сокращения спортивной программы, но всё равно именно им отводится первое место в медальной таблице.
«У нас боеспособная команда, спортсмены настраиваются на борьбу серьёзно. В команде 18 победителей первых Европейских игр в Баку. Рассчитываем завоевать в Минске порядка 70 наград, в том числе около 30 медалей высшего достоинства, и поспорить за первое место в общекомандном зачёте», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
В состав российской команды вошли пять олимпийских чемпионов: Алексей Алипов (стендовая стрельба), Наталья Воробьёва, Абдулрашид Садулаев (оба — вольная борьба), Анастасия Максимова и Мария Толкачёва (обе — художественная гимнастика). Из известных спортсменов также выступят четырёхкратные чемпионки мира по велотреку Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, 15-кратный чемпион мира по гребле Иван Штыль, серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова, двукратный чемпион мира по стрельбе Сергей Каменский. Знаменосцем сборной России на церемонии открытия будет обладатель семи золотых медалей чемпионата мира по самбо Артём Осипенко.
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