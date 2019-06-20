Легкоатлеты с российским флагом, 200 комплектов наград и олимпийские квоты: что нужно знать о Европейских играх в Минске

С 21 по 30 июня в Минске пройдут вторые Европейские игры — соревнования наподобие Олимпиады, организованные для европейских стран. В них примут участие более 4000 спортсменов, которые будут бороться за 200 комплектов наград и несколько путёвок на Олимпийские игры в Токио. Сборная России пришлёт самую большую делегацию, в которой также будут легкоатлеты, имеющие разрешение выступать под национальным флагом.

Где и когда пройдут Европейские игры?

Четыре года назад в Баку состоялись дебютные Европейские игры, открытые для всех национальных олимпийских комитетов Старого Света. Первая попытка провести подобные соревнования привлекла почти 6000 спортсменов из 50 стран и была признана достаточно успешной, чтобы повторить её в следующем олимпийском цикле.

Также по теме Несостоявшийся рекорд, победа с ожогом и лучшие прыжки в мире: как российские легкоатлеты начали летний сезон Летний сезон в лёгкой атлетике уже стартовал: прошли несколько этапов Бриллиантовой лиги и прочие турниры, по итогам которых можно...

Первоначально вторые Европейские игры должны были пройти в нескольких городах Нидерландов, однако в июне 2015 года страна отказалась проводить состязания, сославшись на недостаток финансирования. Спустя несколько месяцев Европейские олимпийские комитеты объявили Россию страной-хозяйкой, но отозвали своё решение на фоне давления со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В итоге Игры были отданы Минску менее чем за три года до их начала. Вторая европейская мини-Олимпиада пройдёт с 21 по 30 июня. По сравнению с первыми состязаниями в Баку, количество видов спорта, разыгранных медалей и участников уменьшится, но при этом Европейские игры всё равно будут таким же масштабным мероприятием, как прошлогодний объединённый чемпионат Европы, задуманный как альтернатива Играм.

Все состязания пройдут в Минске. Главными сооружениями станут отреставрированный стадион «Динамо», который примет церемонии и соревнования по лёгкой атлетике, «Минск Арена», где запланированы состязания по всем видам гимнастики, и «Чижовка Арена», на которой разыграют медали дзюдоисты и каратисты.

Какие виды спорта будут представлены?

Из-за того, что выборы места проведения Европейских игр были долгими, спортивная программа соревнований существенно сократилась. Из неё полностью исчезли водные виды спорта, маунтинбайк, BMX, фехтование, тхэквондо, триатлон и все волейбольные дисциплины. Видов спорта осталось 15, и в них будут разыграны 200 комплектов наград.

Европейские игры будут примечательны новым форматом соревнований по лёгкой атлетике. Четыре года назад они проходили в виде состязаний третьего дивизиона командного чемпионата Европы, которые широкому болельщику были совершенно не интересны. В этот раз тоже пройдут соревнования среди сборных, но в усечённом формате, благодаря чему удалось собрать почти все главные силы в европейской лёгкой атлетике.

24 команды померятся силами в девяти дисциплинах, набирая очки за показанные результаты и продвигаясь по сетке плей-офф от четвертьфиналов к финальной сессии. Перед этим состоится квалификация, на которой будут разыграны девять комплектов личных наград. Выступать спортсмены будут в беге на 100 метров (мужском и женском), барьерном беге на 100 и 110 метров, двух видах эстафет, а также в мужских прыжках в высоту, женских прыжках в длину и женском метании копья.

В остальных видах спорта соревнования пройдут в привычном для болельщиков формате, но с некоторыми исключениями. В стрельбе из лука смогут разыграть медали не только те, кто пользуется классическим олимпийским луком, но и любители блочного оружия. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ расширены до 16 дисциплин. В велоспортивной программе трековые гонки заменили BMX и маунтинбайк.

В настольном теннисе к состязаниям в одиночном и командном разрядах среди мужчин и женщин добавился микст, а из спортивной гимнастики были вычеркнуты командные первенства. В борьбе количество финалов сократили с 24 до 18, а в дзюдо — с 18 до 15. Зато в самбо количество весовых категорий увеличилось с 8 до 18.

Не претерпела изменений соревновательная программа в бадминтоне, баскетболе «3 на 3», пляжном футболе, боксе, шоссейных велогонках, художественной гимнастике, прыжках на батуте, акробатике, аэробике, каратэ и стрельбе.

Что связывает с Олимпиадой?

Некоторые соревнования Европейских игр будут иметь особый статус, так как станут отборочными на Олимпиаду в Токио в следующем году. В этих видах спорта можно ожидать особого уровня конкуренции и борьбы за медали.

Так, борьба за квоты развернётся в стрельбе из лука. По одной путёвке будет разыграно в мужских и женских личных соревнованиях, а также в миксте. Результаты европейских команд, которые уже прошли квалификацию на недавнем чемпионате мира, учитываться не будут.

Также по теме Впервые с 2011 года: россиянка Авдеева завоевала золото в стрельбе из блочного лука на ЧМ в Нидерландах Наталья Авдеева завоевала золотую медаль в стрельбе из блочного лука на чемпионате мира 2019 года, который проходит в голландском...

Кроме того, олимпийские путёвки достанутся победителям соревнований по каратэ, но только тем, кто после публикации финальной версии мирового рейтинга в апреле 2020 года будет занимать наивысшие места и не получит квоту автоматически. Европе полагается две квоты на все восемь дисциплин. Теоретически путёвки на Олимпиаду могут достаться и серебряным призёрам, и бронзовым, если победители уже пройдут отбор.

Дюжина путёвок будет разыграна в индивидуальных соревнованиях по пулевой и стендовой стрельбе. Многие европейские спортсмены уже успели проявить себя в отборочной кампании и в Минске будут сражаться только за медали, а олимпийские квоты могут достаться и тем, кто останется без наград.

В настольном теннисе три квоты будут разыграны в командных соревнованиях и миксте плюс две в одиночном разряде. Для европейских спортсменов это будет первая возможность пройти отбор.

В лёгкой атлетике, дзюдо, бадминтоне и велоспорте путёвки на Олимпиаду разыгрываться не будут, но показанные результаты помогут набрать очки в различные рейтинги, по которым в дальнейшем будет определяться состав участников Игр в Токио.

Каковы перспективы сборной России?

Национальная команда будет представлена 225 спортсменами — это даже больше, чем заявила принимающая соревнования Белоруссия. Россияне из 47 регионов выступят во всех видах спорта и смогут бороться почти за каждый комплект наград.

Отечественные легкоатлеты выступят полным составом, несмотря на отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Хотя регламент соревнований позволяет любой сборной полностью самостоятельно формировать состав участников, в российскую команду вошли только те, кто имеет допуск на международные соревнования.

Четырьмя годами ранее россияне завоевали 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград, без шансов для других команд выиграв общий зачёт. Сейчас прогноз на выступление россиян скромнее из-за сокращения спортивной программы, но всё равно именно им отводится первое место в медальной таблице.

«У нас боеспособная команда, спортсмены настраиваются на борьбу серьёзно. В команде 18 победителей первых Европейских игр в Баку. Рассчитываем завоевать в Минске порядка 70 наград, в том числе около 30 медалей высшего достоинства, и поспорить за первое место в общекомандном зачёте», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В состав российской команды вошли пять олимпийских чемпионов: Алексей Алипов (стендовая стрельба), Наталья Воробьёва, Абдулрашид Садулаев (оба — вольная борьба), Анастасия Максимова и Мария Толкачёва (обе — художественная гимнастика). Из известных спортсменов также выступят четырёхкратные чемпионки мира по велотреку Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, 15-кратный чемпион мира по гребле Иван Штыль, серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова, двукратный чемпион мира по стрельбе Сергей Каменский. Знаменосцем сборной России на церемонии открытия будет обладатель семи золотых медалей чемпионата мира по самбо Артём Осипенко.