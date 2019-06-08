«Войдём в топ-3 общего зачёта»: Поздняков о перспективах на ОИ-2020, восстановлении ВФЛА и обвинении британских СМИ

На Олимпиаде 2020 года отечественная сборная способна попасть в тройку лидеров медального зачёта, заявил в интервью RT президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он отметил прогресс российских атлетов в тех видах спорта, которые дебютируют в программе ОИ. Также функционер оценил перспективы восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и рассказал, какие крупные соревнования пройдут в РФ в ближайшем будущем. Кроме того, Поздняков прокомментировал сообщение британских СМИ о том, что россиян якобы могут отстранить от соревнований в Токио.

«Особенно пристально следим за плаванием и лёгкой атлетикой»

— С момента вашего вступления в должность главы Олимпийского комитета России прошёл год. Что за этот срок запомнилось вам больше всего?

— Свои достижения я никогда не отделяю от успехов возглавляемого мной ведомства и людей, работающих на благо отечественного спорта. Это был интересный год. Россия сумела вернуться на прежние позиции, наши ведущие организации вновь занимают своё место вреди участников олимпийского движения. Мы делали всё, что от нас зависело, поддерживали сотрудничество с партнёрами на международной арене. Пожалуй, за год до старта Олимпийских игр в Токио это неплохой результат.

— На данный момент перед сборной России стоит задача попасть в тройку медального зачёта на Олимпиаде в Токио. Насколько этот план выполним, учитывая тот факт, что в Рио-де-Жанейро команде не хватило семи золотых медалей до третьего места?

— Мы подробно изучили статистику выступления российских атлетов за последнее время. На данный момент около ста из них имеют шансы бороться за награды. В связи с этим наша самая главная задача заключается в том, чтобы подготовить их к соревнованиям в Токио. Учитывая результаты страны на чемпионатах мира 2017—2018 годов, у нас действительно есть неплохой потенциал. Что касается предыдущих Олимпийских игр, то на них три из десяти потенциальных медалистов оправдали наши надежды. Предполагается, что в 2020 году это соотношение возрастёт до 50%. Этого будет достаточно, чтобы войти в тройку лидеров общего зачёта.

Глава ОКР Станислав Поздняков о перспективах сборной России на ОИ-2020

— В программу Олимпиады в Токио включено сразу несколько новых дисциплин. Такой вид спорта, как брейк-данс, может дебютировать уже в 2024 году в Париже. Готова ли Россия к подобным тенденциям?

— Мир не стоит на месте. И современное олимпийское движение, несмотря на свой консерватизм, тяготеет к более молодёжным дисциплинам, которые привлекают к Играм новую аудиторию. Кроме того, это выгодно с коммерческой точки зрения. Существуют споры по поводу того, является ли брейк-данс видом спорта или же лишь элементом современной культуры. На мой взгляд, это и то и то. Но главный показатель его популярности — на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе трибуны были заполнены. Там же россиянин Сергей Чернышёв стал обладателем золотой медали в индивидуальном разряде. Это позволяет нам надеяться на подобный успех и на взрослых соревнованиях.

То же касается и остальных дисциплин. Баскетбол «3 на 3» — один из самых динамично развивающихся видов спорта. Но самое главное, что наша команда может и там составить достойную конкуренцию зарубежным соперникам. Скалолазание нам известно с советских времён, поэтому и в нём мы вправе рассчитывать на успех. Могу сказать, что недавно обсуждалось включение в программу зимних Олимпиад волейбола на снегу. Если будет публика и интерес, то это вполне может произойти.

— Получится ли с ходу выиграть медали в новых дисциплинах?

— Безусловно, мы на это рассчитываем. ОКР организует программу развития видов спорта, которые недавно были включены в программу Игр. Возможно, с обывательской точки зрения, нет разницы между олимпийскими и неолимпийскими дисциплинами. Но их финансирование несоизмеримо. Поэтому за короткий срок необходимо наверстать упущенное. Это сложная задача, но все находятся в равных условиях.

— В каких видах спорта россияне продемонстрировали наибольший прогресс после Олимпиады 2016 года?

— Хороший вопрос. Мы традиционно завоёвываем золотые медали в синхронном плавании, художественной гимнастике, спортивной борьбе, фехтовании, дзюдо. В принципе, в Рио-де-Жанейро именно в них россияне и добились самых больших успехов. И сейчас эти спортсмены продолжают прогрессировать. Кроме того, число дисциплин, в которых мы можем составить конкуренцию, продолжает расти.

Как вы знаете, самыми медалеёмкими видами являются плавание и лёгкая атлетика, поэтому за ними мы следим особенно пристально. И в последнее время отечественные пловцы стали завоёвывать всё больше наград, в том числе высшего достоинства, на чемпионатах мира. Важно и то, что Россия — лидер по количеству дисциплин, в которых наши атлеты поднимаются на пьедестал почёта.

«Россия выполнила все критерии»

— Насколько можно доверять источникам британских СМИ, которые утверждают, что Россия будет отстранена от Олимпиады 2020 года?

— В соответствии с Олимпийской хартией и правилами Международного олимпийского комитета (МОК), в соревнованиях принимает участие национальный комитет. В настоящий момент ОКР успешно функционирует и выполняет свои обязанности, в связи с чем имеет полное право выставить свою команду на Игры. Что касается данной информации, то в России она появилась на месяц раньше, чем в британских СМИ. По нашему мнению, это было сделано намеренно в преддверии заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором рассматривался вопрос восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Я не настолько наивен, чтобы верить в подобные случайности.

— То есть речь идёт о заранее заготовленном материале?

— Безусловно. Мы уже давно обратили внимание на данный случай и всё тщательно проверили, провели переговоры с коллегами из МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Стоит помнить, что за применение запрещённых препаратов несёт ответственность один человек. Поэтому в случае обнаружения нарушений команда в целом не пострадает.

— Как развивается дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в подделке документов о прохождении допинг-тестов?

— В настоящий момент своё расследование проводит дисциплинарная комиссия IAAF. Это достаточно закрытый процесс, в котором мы лишь сторонние наблюдатели. Однако, насколько мне известно, все сотрудники ВФЛА готовы оказать посильную помощь следствию.

— Лёгкая атлетика досталась вам в очень непростое время, был проделан большой объём дипломатической работы. В каком виде национальная команда по этому виду спорта выступит в Токио?

— Если говорить о сборной, то она примет участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой МОК или Европейских олимпийских комитетов. Так, наши атлеты выступят без каких-либо ограничений на Европейских играх. Разумеется, нам ещё предстоит добиться восстановления статуса ВФЛА, чтобы получить право соревноваться под собственным флагом.

— Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал руководство лёгкой атлетики подать в отставку. Какую позицию в этом вопросе занимаете вы, учитывая тот факт, что недавно ОКР требовал от Александра Зубкова покинуть пост президента Федерации бобслея?

— Наша линия поведения последовательна и понятна для всех. Международная федерация бобслея и скелетона сама вынесла решение о дисквалификации Зубкова, в связи с чем он не мог остаться на своём посту. В настоящий момент к главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину никаких санкций не применено. Более того, он ведёт активную работу по стабилизации ситуации. В связи с чем мы не имеем права предпринимать никаких действий. Я хорошо знаком с Ганусом, иногда он может быть несколько эмоциональным в своих высказываниях. Но ОКР всегда опирается на факты.

— Каковы ваши прогнозы относительно восстановления ВФЛА? Есть ли у ОКР план на случай продления дисквалификации?

— Безусловно. В ближайшие выходные состоится исполком IAAF, на котором будет заслушан доклад рабочей группы, который послужит основанием для вынесения окончательного решения. С российской стороны все критерии уже выполнены. Тем не менее у нас существуют опасения по поводу близости выборного конгресса международной организации и заседания, на котором будет решаться судьба России. Согласно практике, кардинальные меры не принимаются накануне смены власти.

В свою очередь, мы продолжаем активно прививать антидопинговую культуру в отечественном спорте, делая акцент на подрастающем поколении атлетов. Разумеется, для того чтобы стал виден результат, должно смениться хотя бы одно поколение, однако на фоне мировых скандалов уже можно говорить о некотором успехе.

Глава ОКР Станислав Поздняков о восстановлении ВФЛА

— Новым президентом WADA стал министр спорта Польши Витольд Банька. Насколько хорошо налажен с ним диалог?

— Мы знаем друг друга давно, у нас хорошие рабочие взаимоотношения. Думаю, в будущем они могут нам помочь. Но стоит помнить, что самое главное в налаживании сотрудничества с WADA — не совершать новых ошибок.

«Можно будет замахнуться на ОИ-2036»

— В ближайшее время состоятся выборы столицы III Европейских игр, на которые претендовала Казань. Почему город решил снять свою кандидатуру?

— Другой российский город, Екатеринбург, претендует на летнюю Универсиаду 2023 года. В связи с этим все сошлись во мнении, что нецелесообразно принимать два крупных мероприятия в один год. В любом случае мы не отказываемся от этой идеи. Проведение международных мультиспортивных соревнований для нас всегда будет в приоритете.

Однако нужно понимать, что Россия — лидер по качеству организации подобных соревнований. Если мы заберём себе всё, то нашим партнёрам ничего не останется. Поэтому ответственность, в том числе финансовую, необходимо распределять равномерно.

— Рассматривает ли ОКР возможность принять какие-либо другие крупные турниры?

— Одна из наших инициатив — проведение на территории страны всемирных игр под эгидой международной организации «Спорт для всех», объединяющей 150 стран. Она организует турниры по неолимпийским традиционным видам спорта, которые совсем не чужды России в силу её многонациональности. Считаем, что это было бы интересно. В настоящий момент мы встречаемся с партнёрами, готовим документы для подачи заявки. ОКР может стать первым национальным комитетом, который взял на себя подобную ответственность.

— В ближайшие месяцы МОК может разрешить делить заявки на Олимпийские игры между городами, регионами и даже странами. Что вы думаете об этом шаге?

— С позиции небольших государств, не обладающих подходящей инфраструктурой, я оцениваю его положительно. Но если речь идёт о такой стране, как Россия, где есть много спортивных объектов и человеческих ресурсов, то не думаю, что это подходящий вариант. У нас просто нет необходимости с кем-либо делиться, что доказали чемпионат мира по футболу 2018 года и Олимпиада в Сочи.

— Стоит ли нам в ближайшее время ожидать подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр?

— Скажу так. Хозяева Игр 2022 и 2028 годов уже определены. Если ориентироваться на ротацию континентов, то в 2032 году они вряд ли пройдут в Европе. А на 2036 год уже можно будет замахнуться.

Интервью с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым записано на полях Петербургского международного экономического форума.