Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

В частности, издание пишет, что Россию могут отстранить от Олимпиады из-за того, что чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны легкоатлета.

По словам источника, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на спортсмена в связи с нарушением правил доступности (пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев) и летом 2018 года наложила на Лысенко временное отстранение до завершения расследования.

При этом позднее стало известно, что Лысенко предоставил документы, согласно которым он не смог пройти допинг-контроль по обстоятельствам, которые от него не зависели.

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