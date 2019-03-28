Исполком МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта
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- globallookpress.com
Как передаёт официальный Twitter-аккаунт Arround the Rings, брейк-данс, спортивное скалолазание, сёрфинг и скейтбординг могут стать дополнительными видами спорта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Данное решение должно быть утверждено на сессии МОК в июне.
В случае положительного решения брейк-данс дебютирует в программе летних Олимпийских игр. Соревнования по данному виду спорта проводились в рамках III юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе. Чемпионом стал Сергей Чернышёв из России.
Ранее сообщалось, что МОК изучит решение Рахимова временно покинуть пост главы AIBA.