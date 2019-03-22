МОК изучит решение Рахимова временно покинуть пост главы AIBA

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) изучит решение Гафура Рахимова временно сложить полномочия главы Международной ассоциации бокса (AIBA).

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя МОК, в комиссии приняли к сведению такое решение главы AIBA и намерены тщательно изучить потенциальные последствия такого действия.

«Как изначально и говорилось, это расследование затрагивает много аспектов, таких как финансы, управление и этика AIBA, антидопинг, судейство», — отметили в МОК.

Ранее стало известно, что Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA.