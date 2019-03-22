МОК изучит решение Рахимова временно покинуть пост главы AIBA
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя МОК, в комиссии приняли к сведению такое решение главы AIBA и намерены тщательно изучить потенциальные последствия такого действия.
«Как изначально и говорилось, это расследование затрагивает много аспектов, таких как финансы, управление и этика AIBA, антидопинг, судейство», — отметили в МОК.
Ранее стало известно, что Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA.