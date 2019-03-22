Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы организации.

Как сообщает пресс-служба AIBA, Рахимов принял такое решение в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в связях с международной преступной сетью.

«Я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать всё, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — заявил Рахимов.

Выборы временного президента AIBA пройдут 23 и 24 марта на внеочередном заседании исполкома.

Рахимов возглавил организацию в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что AIBA официально признала День бокса.