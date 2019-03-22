Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы организации.
Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба AIBA, Рахимов принял такое решение в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в связях с международной преступной сетью.

«Я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать всё, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — заявил Рахимов.

Выборы временного президента AIBA пройдут 23 и 24 марта на внеочередном заседании исполкома.

Рахимов возглавил организацию в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что AIBA официально признала День бокса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить