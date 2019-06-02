«Желаемое выдаётся за действительное»: британские СМИ рассказали об «угрозе отстранения» России от Олимпиады-2020

Российские спортсмены примут участие в Играх-2020 в Токио. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя публикацию The Sunday Times. Ранее газета, ссылаясь на «анонимные источники», рассказала, что легкоатлетов из РФ якобы отстранят от соревнований из-за допингового разбирательства в отношении Данилы Лысенко. Эти сообщения перепечатали другие британские СМИ. В ОКР и Всероссийской федерации лёгкой атлетики считают, что публикации неслучайно появились за неделю до совета IAAF в Монако, на котором ВФЛА могут восстановить в правах.

Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается позиции, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио в следующем году. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством МОК — российская команда примет участие в Играх в Токио», — цитирует Позднякова ТАСС.

Разговоры о том, что российских спортсменов не допустят до Олимпиады в Токио, начались с воскресной публикации в The Sunday Times о продолжающемся разбирательстве в отношении легкоатлета Данилы Лысенко, который в прошлом году пропустил три допинг-теста. Анонимные источники газеты заявили, что в этом деле якобы обнаружены сфальсифицированные российской стороной документы, и поэтому легкоатлетическая сборная будет отстранена от олимпийских соревнований, как это было в 2016 году.

При этом прочие британские издания, в частности Daily Mail, не стали вдаваться в подробности и сообщили, что дисквалификации подвергнется вся сборная России. Журналисты при этом сравнили данную ситуацию с событиями вокруг зимней Олимпиады 2018 года, на которой спортсмены всё-таки выступили.

В The Sunday Times утверждают, что им стали известны детали дела в отношении Лысенко. В материале говорится, что руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) якобы подделало документы, чтобы заявить, что Лысенко пропустил допинг-тесты по медицинским показаниям и поэтому не может быть отстранён от соревнований.

Данила Лысенко

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Издание ссылается на анонимный источник в Независимом органе по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) — антидопинговом подразделении Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF), которое расследует дело Лысенко. По словам источника, на фальсификацию медицинских документов указывает тот факт, что на месте выписавшей их клиники сейчас стоит разрушенное здание.

«Клиника была выдумана с самого начала, от регистрационных номеров до несуществующих докторов, подписавших документы. Клиники не существует. По указанному адресу располагается разрушенное здание», — сообщили в The Sunday Times.

На этом доказательства фальсификации заканчиваются. Иных подробностей по данному обстоятельству журналисты не раскрыли, только добавили, что ранее AIU получила от ВФЛА все электронные носители, на которых может содержаться интересующая антидопинговые службы информация. Но при этом издание вновь сослалось на свой неназванный источник, утверждая, что если документы всё-таки окажутся поддельными, то сборную России ждёт многолетнее отстранение от соревнований, в том числе от Олимпийских игр.

Публикации в The Sunday Times и других англоязычных СМИ появились за неделю до совета IAAF в Монако. На нём будет рассмотрен вопрос восстановления членства ВФЛА и допуска спортсменов к участию в международных соревнованиях. С 2015 года, когда ВФЛА была бессрочно отстранена, российские легкоатлеты выступают только в нейтральном статусе, хотя они вправе принимать участие в Олимпийских играх под российским флагом.

По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, у российских легкоатлетов есть повод для оптимизма. Организация выполнила все критерии для восстановления, заявил функционер за день до выхода публикации в The Sunday Times.

«31 мая ВФЛА в полном объёме выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн. Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование «дорожной карты» по восстановлению ВФЛА. Ранее российской стороной было выполнено ещё одно условие «дорожной карты» — передача Всемирному антидопинговому агентству (WADA) проб московской лаборатории», — сказал Шляхтин.

По словам Позднякова, публикации изданий об отстранении России от Олимпиады являются спекуляцией и призваны оказать давление на IAAF.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний IAAF, на которых должна обсуждаться тема статуса российской лёгкой атлетики», — заявил глава ОКР.

Такой же позиции придерживается Шляхтин, связавший выход заметки в The Sunday Times с голосованием в IAAF.

«Статья The Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдаётся за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF», — сказал президент ВФЛА.

Голосование по восстановлению ВФЛА состоится 8—9 июня. Разбирательства в отношении Лысенко продолжаются, и пока дата окончания расследования неизвестна.