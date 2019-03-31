«Призываем воздержаться от публичных высказываний»: в ЮАР раскритиковали IAAF за заявления по делу Семени

Федерация лёгкой атлетики Южноафриканской республики (ASA) выступила с критикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и её президента Себастьяна Коу. Комментируя дело бегуньи Кастер Семени, функционер подчеркнул, что спортсменки с повышенным содержанием тестостерона угрожают честному проведению соревнований. Схожей позиции придерживается российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева. В свою очередь, адвокаты двукратной олимпийской чемпионки осудили высказывания Коу.

Пока спортивный мир замер в ожидании вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени, стороны защиты и обвинения продолжают обмениваться неоднозначными репликами. Федерация лёгкой атлетики Южноафриканской республики (ASA) выступила с резкой критикой главы Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) Себастьяна Коу.

«ASA призывает IAAF и её президента Себа Коу воздержаться от публичных высказываний в преддверии вынесения вердикта CAS. Мы поддерживаем недовольство адвокатов Семени. Организация по-прежнему придерживается позиции, что новые правила являются дискриминацией по половому, гендерному и физиологическому признакам. Все заявления по поводу дела до решения суда являются бесполезными», — приводит текст заявления ASA The Citizen.

Изначально объявление решения суда было назначено на 26 марта, однако обе стороны согласились на продление расследования ввиду большого количества новых материалов. Вердикт должен быть вынесен в конце апреля. Точная дата на данный момент не назначена.

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Напомним, что с 2015 года IAAF несколько раз предлагала внести поправки в действующие правила проведения легкоатлетических соревнований. Их позиция заключается в том, что спортсменки с повышенным содержанием тестостерона не должны соревноваться наравне с остальными соперницами. Для участия в женских турнирах им необходимо понизить содержание гормона медикаментозным способом. В качестве примера были приведены результаты двукратной победительницы Олимпийских игр и чемпионатов мира Семени.

Южноафриканка приняла решение отстаивать свою правоту в CAS. Первые слушания состоялись в феврале нынешнего года. К расследованию были привлечены многочисленные юристы, активисты и медицинские эксперты. На стороне Семени выступили не только известные спортсмены, но и политики, в том числе власти ЮАР.

Кроме того, в Организации объединённых наций (ООН) предостерегли IAAF от действий, которые могут повлечь за собой нарушение прав человека. В ответ на это легкоатлетические власти подчеркнули, что они не намерены подвергать спортсменок унизительным процедурам, а лишь борются за честное проведение соревнований.

Коу выступил в поддержку принятия закона о том, что легкоатлетки с повышенным уровнем гормона тестостерона не должны быть допущены до женских соревнований.

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«Если бы в нашем виде спорта не существовало гендерного различия, то в противном случае ни одна бы женщина не смогла выиграть ни одного титула или медали или поставить новый рекорд», — заявил функционер Australian Daily Telegraph.

Реакция со стороны адвокатов Семени не заставила себя долго ждать. Они отметили, что слова президента IAAF не только не соответствуют истине, но и оскорбляют южноафриканку и «открывают старые раны».

«Господин Коу ошибочно полагает, что Семеня является угрозой для женского спорта. Она — героиня, которая выступает в качестве образца для подражания многим молодым девушкам по всему миру, мечтающим о величии. Наша клиентка надеется, что однажды она сможет освободиться от осуждения и дискриминации и будет принята такой, какая она есть», — цитирует заявление адвокатов The Guardian.

Интересно, что на стороне Коу выступила прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Россиянка, являющаяся членом Международного олимпийского комитета (МОК), подчеркнула, что введение ограничений необходимо, так как все спортсмены должны находиться в равных условиях.

«Девушки с более низким уровнем тестостерона имеют минимальные шансы на победу. Если атлеты с биологическими особенностями хотят соревноваться с женщинами, они должны снизить свои показатели. Никто не посягает на их право принимать участие в соревнованиях, но они сами должны понять, что имеют колоссальное преимущество над остальными», — сказала Исинбаева.

Эндокринолог Шериф Эль-Рефи, занимающийся исследованием подобных отклонений, в разговоре с RT отметил, что врождённые нарушения гормонального фона до сих пор вызывают много вопросов у специалистов по поводу гендерной принадлежности таких людей. По его мнению, с точностью можно сказать одно: повышенный тестостерон делает человека сильнее и выносливее.

«Высокий уровень гормона делает мышцы более объёмными, а кости — толще. Именно поэтому мужчины показывают более высокие результаты, чем женщины. С медицинской точки зрения, возможно, было бы справедливее, если бы существовали соревнования для третьего пола», — заключил Эль-Рефи.