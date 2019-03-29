Исинбаева стала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева высказала мнение о намерении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ввести новые правила, предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.

«Правила должны применяться ко всем, не должно быть никаких исключений или уступок, иначе мы не сможем говорить о честной конкуренции. Девушки с более низким уровнем тестостерона имеют минимальные шансы на победу. Вот почему правила, предложенные IAAF должны применяться ко всем, включая спортсменов с биологической спецификой», — приводит слова Исинбаевой Inside The Games.

Она отметила, что если спортсменки с повышенным уровнем тестостерона хотят соревноваться наравне со всеми, то они должны снизить уровень этого гормона.

«Никто не ущемляет их права участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике, но они должны понимать, что у них есть колоссальное преимущество», — добавила олимпийская чемпионка.

В октябре 2018 года IAAF отложила введение новых правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток из-за апелляции поданной южноафриканской бегуньей Кастер Семеня.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике может быть признана мужчиной