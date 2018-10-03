«Не понимают юмора»: ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» о нашумевшей фотографии и об обвинениях британских СМИ

Сотрудники ХК «Спартак» не преследовали цели вызвать шумиху, размещая в соцсети фотографию полуобнажённой звезды бодифитнеса Юлии Ушаковой, ведущей телеканала хоккейного клуба. В «Спартаке» всего лишь восхитились формами девушки. Об этом в интервью RT заявила сама Ушакова. Также она рассказала, что удивилась реакции западных СМИ, обвинивших клуб в сексизме, и призналась, что не видит ничего предосудительного в демонстрации своей сексуальности.

Юлия Ушакова — известная персона в российском бодибилдинге. Девушка обладает титулом чемпионки мира по бодифитнесу, а в 2013 году даже заняла первое место на престижном турнире серии «Арнольд Классик», организатором которого является легендарный актёр, а в прошлом атлет Арнольд Шварценеггер.

Однако не интересующаяся бодибилдингом аудитория узнала о ней в конце сентября 2018 года. Ушакова, которая, помимо прочего, работает ведущей на матчах хоккейного «Спартака», опубликовала в сети свою полуобнажённую фотографию во время посещения клиники. Девушка призналась, что «повредила голеностоп», а также «сломала два ногтя». Пресс-служба клуба сделала репост фотографии, сопроводив его шуточной подписью: «Травма нижней части тела у нашей ведущей. «Спартак» поместил нападающую в список травмированных».

Но юмор девушки и российского хоккейного клуба не оценили в Великобритании. Так, издание Daily Mirror опубликовало на своём сайте материал, в котором обвинило «Спартак» в сексизме. В частности, говорилось, что поведение Юлии раскритиковал ряд пользователей социальной сети, заявив, что ведущая подаёт плохой пример.

В эксклюзивном интервью RT Ушакова призналась, что не понимает, почему фотография вызвала негодование феминистских организаций и британских таблоидов.

— Вы опубликовали у себя в Instagram фотографию с медосмотра?

— Честно говоря, это фото не из больницы. Оно из студии, где я делала женские процедуры. Признаюсь честно, была удивлена, что на него так отреагировали. Обычный снимок с обнажённой пятой точкой, каких в социальных сетях масса, и вдруг такой резонанс.

— Кому пришла идея выложить её в социальные сети хоккейного «Спартака»?

— Я не знаю до сих пор. Кому-то из ребят в медиа-службе, наверное. Сделали они это без особой надежды на «хайп», как мне кажется. Идея была максимально проста — в очередной раз восхититься моей накачанной попой.

— Некоторые считают, что автор идеи заслуживает звания «Smm-работник года»...

— Возможно. Вы не представляете, сколько личных сообщений я получила после этого в Instagram. Иностранцы писали отовсюду — из Иордании, Ирана, Колумбии, США… Некоторые предлагали десятки тысяч долларов за откровенные фотосессии. Я даже грешным делом уже призадумалась, но пока держусь. Не представляю, как живут суперзвёзды. У них такие соблазны на каждом шагу.

— А сообщения были скорее позитивного характера?

— Конечно. «Юлия, вы суперсекси!», «Я ваш фанат навеки!», «Выходите за меня замуж!» и всё в таком духе.

— Удивились, когда узнали, что иностранные СМИ обвинили клуб в сексизме?

— Ни о каком угнетении речи не идёт. Должна же сексуальность иметь место в брутальном мужском коллективе? Я одобряю.

— Но вы ведь понимаете, что ситуация вышла из-под контроля?

— Ложное впечатление создалось, потому что в какой-то момент в процессе цитирования информация обо мне начала меняться. Где-то меня записали в хоккеистки, потом переквалифицировали в футболистки. В одном американском издании вообще умудрились выдумать подробности: «Юлия Ушакова уже восстановилась от травмы, вернулась в основной состав команды и готова выйти на поле».

— Может быть теперь смените амплуа и станете форвардом?

— Нет, предпочту играть привычную роль. С другой стороны, рада тому, что моя популярность помогла повысить интерес к фитнесу, так как в моём аккаунте преимущественно фото и видео тренировок.

— В сухом остатке вы чувствуете какую-либо вину за собой?

— Да, но только в самолюбовании. Это отчасти грех. Люди, которые себе нравятся, достаточно часто сталкиваются с порицанием и осуждением общественности. Можно не раздеваться, не смотреть на себя в зеркало и не наслаждаться своим внешним видом, но я с этим категорически не согласна. Зря что ли многие годы посвящала себя работе в зале.

— Дурной славы не боитесь?

— Я не порно-модель, хотя ярлыки быстро навешали. Но меня это скорее не злит, а забавляет. Спешу сообщить, не собираюсь ей становиться. На все сообщения отшучиваюсь: «В «Спартаке» меня теперь никуда не отпустят. Отступные нужно будет выплатить приличные». А вообще, конечно, странно, что люди не понимают юмора.

— Что вы вообще хотели сказать тем постом?

— Посыл был прост: «Интересно, хоть кто-нибудь обратит внимание на мой голеностоп?». Нога поболела два дня и прошла, но мне до сих пор желают полнейшего выздоровления. Некоторые даже предлагают навестить в больнице, привезти апельсины. Один так и вовсе готов прилететь в Москву для этого. Приятно, что столько отзывчивых людей и минимум негатива.