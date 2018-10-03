Черчесов: раньше раздражали сидящие в айфонах футболисты, теперь — нет

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об изменившемся отношении к современным технологиям.

«Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает», — приводит слова Черчесова «Бизнес online».

Он добавил, что старается всегда быть с игроками «на одной волне», чтобы не спровоцировать конфликты за пределами футбольного поля.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной России по футболу появилась официальная страница в социальной сети Instagram.