Черчесов: раньше раздражали сидящие в айфонах футболисты, теперь — нет
- РИА Новости
«Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает», — приводит слова Черчесова «Бизнес online».
Он добавил, что старается всегда быть с игроками «на одной волне», чтобы не спровоцировать конфликты за пределами футбольного поля.
Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной России по футболу появилась официальная страница в социальной сети Instagram.