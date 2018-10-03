«Реал» впервые за 11 лет не смог забить в трёх матчах подряд

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» впервые с сезона 2006/07 не смог поразить ворота соперников в трёх матчах подряд.

Подопечные Хулена Лопетеги после поражения от ЦСКА в матче Лиги чемпионов со счётом 1:0 довели свою безголевую серию до трёх матчей подряд. Мадридцы также не смогли забить «Севилье» (0:3) и «Атлетико» (0:0) в матчах испанской Примеры.

В предыдущий раз подобная серия имела место в сезоне 2006/07. Тогда команда, которой руководил Фабио Капелло проиграла «Рекреативо» (0:3), «Депортиво» (0:2), а также сыграла вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить