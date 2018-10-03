Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов
«В каком-то смысле нам не хватило удачи, моментов было много... Да, соперник играл дома и фактор быстрого гола сыграл им на руку. Но нам не хватило фарта, не хватило последнего момента для реализации своих моментов», — заявил Лопетеги на пресс-конференции.
Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее хорватский полузащитник Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.