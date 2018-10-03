Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали матч именно так, как и планировали, то есть достаточно агрессивно. Оказывали мощный прессинг. Потом я увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, прервал мяч и поразил ворота», — приводит слова Влашича «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что перед началом встречи было сложно представить, что в таком матче будет забит всего один мяч.

«Мы прекрасно понимали, что «Реал» — сильнейшая команда мира. Нужно с ними очень компактно играть в обороне, близко друг к другу, не допускать разрывов, что мы и сделали. Кажется, эта победа заслуженная, очень тяжёлая, наработанная», — добавил хавбек.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Реал» посетили более 70 тысяч зрителей.