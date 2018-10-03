Гончаренко о Влашиче: он понял, что нужно быть лидером в этом пионеротряде
«Он был великолепен и в этом матче, и во всех предыдущих. Влашич понял, что нужно быть лидером в этом пионеротряде. Он очень качественно работает и в атаке, и в обороне. Гол «Реалу» показывает, насколько он важен для ЦСКА. Никола очень амбициозен: хочет играть, не хочет сидеть на скамейке и делает результат. Он всё делает правильно», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.
Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.