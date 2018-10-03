В УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева

Московский ЦСКА не имеет права обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче второго тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй жёлтой карточки, показав её другому футболисту», — приводит заявление представителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС.

Акинфеев получил две жёлтые карточки подряд на 95-й минуте матча с «Реалом».

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».