В УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева

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Московский ЦСКА не имеет права обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче второго тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
В УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева
  • Reuters

«Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй жёлтой карточки, показав её другому футболисту», — приводит заявление представителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС.

Акинфеев получил две жёлтые карточки подряд на 95-й минуте матча с «Реалом».

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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