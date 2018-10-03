Бывший арбитр Хусаинов высказался об удалении Акинфеева в концовке матча ЦСКА — «Реал»

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Судья имеет право наказать, когда дело касается дисциплины. В том эпизоде игроки «Реала» не нарушили правила. Зачем такой авторитетный игрок, как Акинфеев, в добавленное время начинает выражать эмоции? Судья что, назначил пенальти или угловой? Мяч мимо прошёл. Чего ты выражаешь эмоции? Это неоправданное поведение Акинфеева», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Он отметил, что Акинфеев не виноват в данном эпизоде, поскольку в матчах РПЛ арбитры не наказывают за подобное поведение «авторитетных» игроков.

«В международных матчах же судьям до лампочки», — добавил эксперт.

Акинфеев был удалён на 95-й минуте матча. Место в воротах ЦСКА занял Георгий Кырнац, вышедший на замену вместо хавбека Ивана Облякова.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал удаление Акифнеева в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

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