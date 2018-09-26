«Приукрашивали, но старались быть честными»: в прокат выходит фильм по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером

27 сентября в прокат выходит драма «Непрощённый» — фильм, основанный на истории россиянина Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году. Через два года Калоев совершил убийство швейцарского авиадиспетчера, которого считал ответственным за произошедшее. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В качестве автора идеи и режиссёра «Непрощённого» выступил создатель комедии «Тот ещё Карлосон!» и блокбастера «Защитники» Сарик Андреасян. Главную роль в картине исполнил Дмитрий Нагиев.

В российский прокат выходит «Непрощённый» — драма от создателя комедий «Беременный», «Тот ещё Карлосон!», «Что творят мужчины!» и фантастического боевика «Защитники» Сарика Андреасяна.

За основу сюжета «Непрощённого» была взята история архитектора Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году жену и двоих детей (тогда в небе над Германией столкнулись пассажирский лайнер авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой Boeing DHL. В результате происшествия погиб 71 человек — все присутствующие на обоих бортах). Спустя два года Калоев совершил убийство швейцарского авиадиспетчера, который, по его мнению, нёс ответственность за произошедшее.

Эта трагедия получила широкий общественный резонанс. По её мотивам даже был снят художественный фильм «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Правда, от истории российского архитектора в «Последствиях» осталась лишь основа: факты авиакатастрофы и убийства. Имена и национальности героев были изменены, а уклон ленты был сделан скорее в сторону художественности, нежели описания реальных событий.

Вопрос аутентичности

Создатели «Непрощённого» отмечают, что каждый второй обвиняет их в попытке переснять «Последствия». В то же время, уверяют продюсеры, подобные обвинения безосновательны: фильм со Шварценеггером «выходил только в России, где его пытались продать «на хайпе».

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«Непрощённый», как и «Последствия», — картина художественная: по словам Сарика Андреасяна, чрезмерная документальность могла бы помешать съёмочной группе максимально деликатно обойтись с горем Виталия Калоева.

Тем не менее, подчёркивает режиссёр, создатели фильма старались по мере возможности придерживаться фактов и уделять внимание деталям.

«Мы не пытались сделать ничего документального. Но это просто вопрос честности и аутентичности — чтобы зритель понял, что его уважают и ему рассказывают максимально честно эту историю... Мы приукрашивали, но старались быть честными», — заявил режиссёр в беседе с RT.

Так, в «Непрощённом» обыгрываются любовь сына Калоева к шахматам, разорвавшееся ожерелье дочери героя, послужившие источником вдохновения для авторов мемориала «Разорванная жемчужная нить», и ряд других деталей.

Андреасян отмечает, что его первая встреча с Виталием Калоевым состоялась ещё до начала съёмок и продлилась около 20 минут.

«Я сказал: «Хочу, чтобы вы знали, что я существую и такой фильм будет». Мы передавали сценарий. Он его, безусловно, не читал потому что не хочет погружаться в это горе», — пояснил режиссёр.

Вторая встреча прошла после показа картины на фестивале «Хрустальный источникъ» в Ессентуках.

«Когда мы увиделись после показа, ему (Виталию Калоеву. — RT) было, конечно, очень больно и мы мало что могли обсудить. Я приобнял его и сказал: «Простите, если я что-то сделал не так». А он ответил: «Пусть все дети попадут в рай, если он существует». Там было много его родственников. Мне показалось, они приняли картину. Я думаю, что они, как люди восточные, не постеснялись бы мне что-то высказать в случае неприятия», — заявил Андреасян.

В прокат выходит фильм по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером

«Играл так, как придумал»

На роль Виталия Калоева был утверждён актёр Дмитрий Нагиев, запомнившийся зрителям главным образом благодаря ярким комедийным ролям. Тем не менее, по словам режиссёра, он заметил в Нагиеве большой драматический талант именно в процессе совместной работы над комедийными проектами.

«Мне кажется, что только в двух странах — Индии и России — человек, который один раз сыграл злодея, всю жизнь играет только злодеев; или сыграл один раз в комедийном фильме и теперь всю жизнь играет в комедийном кино. Мне не хочется думать, что амплуа — это нечто судьбоносное: ты становишься его заложником и ни на что больше не имеешь права. ... Дмитрий — большой артист. Многие комедийные вещи, которые он делает, становятся культовыми. Это говорит о таланте в первую очередь. Он очень смелый артист, умный артист», — пояснил Андреасян в разговоре с RT.

В ходе работы над «Непрощённым» Нагиев много импровизировал. К примеру, моменты, где герой стряхивает пепел, пишет на руке фамилию диспетчера или во время беседы начинает звать кошку, являются находкой актёра. Также Нагиеву принадлежит идея о трансформации походки Калоева (она меняется с развитием сюжета).

Сам актёр признаётся, что авторы многих картин, где он снимается, часто пишут в сценарии: «Место для импровизации Нагиева» — и оставляют свободными полстраницы. По словам Нагиева, он часто злоупотребляет этим послаблением, а потому в этот раз заранее попросил Андреасяна его останавливать. Также актёр не захотел встречаться с Калоевым, чтобы иметь возможность «играть так, как придумал».

Кроме того, подчёркивает Дмитрий Нагиев, ему удалось не отождествлять себя с главным героем, хотя сам он за время съёмок претерпел некоторые изменения.

«Мне кажется, я и до этого был достаточно щепетильным и трогательным, вкрадчивым в своей личной жизни. Наверное, в период съёмок это обострилось. Я чаще старался увидеть своих любимых, чтобы убедиться, что они здесь и меня это не коснётся. Но, наверное, ни один фильм не может воспитать артиста. Мне кажется, что я и до этого был достаточно сформировавшимся человеком», — заключил он.

Драму «Непрощённый» можно будет увидеть в кинотеатрах с 27 сентября.