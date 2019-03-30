«Относимся к этому инциденту серьёзно»: боксёр Пулёв временно лишён лицензии в США из-за того, что поцеловал журналистку

Болгарский боксёр Кубрат Пулёв временно лишён американской боксёрской лицензии и не сможет проводить бои на территории Калифорнии. Об этом заявили в Атлетической комиссии штата (CSAC) после того, как спортсмен поцеловал журналистку Дженни Суше, закончив поединок с румыном Богданом Дину. Спортсмен заверил, что девушка является его подругой, но та опровергла его слова и намерена обратиться в суд.

«Я начала интервью, и вдруг он схватил меня за лицо»

Мир любителей бокса продолжает активно обсуждать скандал вокруг болгарского тяжеловеса Кубрата Пулёва, который после уверенной победы над румыном Богданом Дину неожиданно поцеловал в губы журналистку Vegas Sports Daily Дженни Суше.

С самого начала общественность оценила поступок спортсмена негативно, а спустя неделю в США началось серьёзное расследование инцидента. В пятницу стало известно о временном лишении боксёра американской лицензии. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) на время рассмотрения случившегося.

«Мы относимся к этому инциденту серьёзно. Прежде чем Пулев сможет провести следующий бой в Калифорнии, ему нужно будет предстать перед комиссией и убедить нас в том, что он намерен следовать принципам взаимоуважения», — цитирует директора по коммуникациям комиссии Веронику Хармс Sky Sports.

Теперь Кубрату предстоит объяснить мотивы своего поведения и, вероятно, принести свои извинения, если он собирается продолжать выходить на ринг в США. Сама журналистка настроена предельно серьёзно и намерена обратиться в суд. Для этого она наняла адвоката по правам женщин Глорию Оллред.

О подробностях произошедшего Суше поведала на специально созванной пресс-конференции. В частности, она опровергла заявления Пулёва о том, что является его подругой.

«Я начала интервью, и вдруг он схватил меня за лицо и поцеловал. Я была шокирована, смущена и не знала, как себя повести. Потом я подошла к столу, чтобы сложить вещи в рюкзак. Он схватил меня за ягодицы и сжал обеими руками, а потом ушёл, ничего мне не сказав, и рассмеялся. Мне стало неловко. Я разочарована, что Пулёв отнёсся ко мне так непрофессионально. Я не давала повода целовать себя или хватать за зад. Я присутствовала на боксёрском поединке как профессиональный представитель прессы», — приводит слова Суше Yahoo Sports.

Также девушка объяснила, почему отправилась на вечеринку после боя, которую также посетил болгарин.

«На вечеринку меня пригласили — там была возможность взять интервью у большого количества боксёров, и я решила пойти. Мистер Пулёв не приходил почти до самого конца, а потом вёл себя так, будто ничего не произошло. Он попросил, чтобы я убрала эпизод с поцелуем из видеоинтервью. Но я не сделаю этого — пусть люди видят, как он себя повёл. То, что он сделал, было отвратительно. Я чувствовала себя униженной — ни к одной женщине не следует относиться подобным образом. Мы не были друзьями, не находились в романтических отношениях. Он не имел права меня целовать», — добавила Суше.

«Был настолько обрадован, что поцеловал её»

Сам скандал произошёл сразу после боя Пулёва с Дину. Довольный победой болгарин отправился давать интервью журналистке. Ответив на вопросы женщины, он неожиданно поцеловал её в губы, к чему она явно оказалась не готова. Девушка лишь смущенно улыбнулась и поблагодарила спортсмена за беседу.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.

Сам Пулёв чуть позже объяснил, что повёл себя так, поскольку Суше является его близкой подругой.

«Дженни — мой друг. После интервью я был настолько обрадован, что поцеловал её. После боя она присоединилась ко мне и моим друзьям, и мы вместе праздновали победу. Посмотрев видео поцелуя, мы оба посмеялись над этим, вот и всё. Здесь нет ничего особенного», — приводит слова Пулева Daily Mail.

Свою сотрудницу поддержал редактор Vegas Sports Daily Майк Диксон, который заявил о намерении обратиться в суд.

«Дженни стала жертвой нежеланного и насильственного поцелуя со стороны Пулёва. Мы разделяем её шок, боль и смущение, а также всеобщее возмущение», — отметил Диксон.

Интересно, что девушка Пулёва, известная болгарская певица Андреа, неожиданно поддержала своего бойфренда, отметив, что его поступок не носил оскорбительного характера.

«Vegas Sports Daily объявляет Дженни Суше жертвой, мол, она ранена и шокирована. Но как можно публиковать такое видео, а потом заявлять о том, как тебе больно. Для меня это скорее обычная шутка, комичная ситуация», — объяснила девушка.

Поражение от Кличко и первый бой в США

При этом для самого Пулёва «обычная шутка» может перерасти в запрет проводить бои на территории США, а ведь поединок с Дину стал для него первым в этой стране. Победа позволила ему сохранить статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе.

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За всю карьеру на профессиональном ринге 37-летний Кубрат провёл 28 боёв, в которых одержал 27 побед и потерпел лишь одно поражение. Оно пришлось на встречу с Владимиром Кличко в ноябре 2014-го. Тогда болгарин пробовал оспорить у именитого украинского чемпиона все пояса, но оказался нокаутирован в пятом раунде.

Примечательно, что изначально бой должен был состояться в августе, но был перенесён на ноябрь из-за травмы Кличко. Тогда некоторые эксперты посчитали, что Владимир намеренно добился переноса, чтобы сломать подготовку соперника.

Сам Пулёв, по информации СМИ, получил за бой почти 1,5 миллиона долларов.

После неудачи в Гамбурге Кубрат одержал семь побед подряд, завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental, а затем — статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

Таким образом, опытный болгарин на исходе четвёртого десятка лет максимально близко подобрался ко второму титульному бою в карьере. Но в ближайшее время спортсмену, возможно, придётся заниматься судебными разбирательствами.