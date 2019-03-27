«Хабиб вернётся в сентябре»: что известно о следующем поединке Нурмагомедова в UFC
- AFP
- © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Спустя сутки после того, как Конор Макгрегор объявил о своём уходе из спорта, президент UFC Дана Уайт пролил свет на будущее его последнего соперника, Хабиба Нурмагомедова. С момента оглашения вердикта Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) оставалось неясным, когда именно россиянин проведёт свой следующий поединок. Из-за отстранения он не мог выступать до июля, однако сам решил продлить срок дисквалификации. Действующий чемпион в лёгком весе не смирился с санкциями в адрес своих партнёров по команде и намеревался провести вне октагона 12 месяцев.
Как стало известно, Нурмагомедов совершит своё возвращение несколько раньше. По словам Уайта, следующий поединок россиянина состоится в начале осени.
«Хабиб вернётся в сентябре. Сейчас он отбывает дисквалификацию, затем он отметит Рамадан. После этого он проведёт поединок», — цитирует Уайта MMA News.
Таким образом, российский боец должен будет вновь выйти в октагон ещё до окончания срока дисквалификации Зубайры Тухугова и своего брата Абубакара Нурмагомедова, которые также оказались участниками массовой драки после турнира UFC 229. По окончании главного события турнира спортсмены пробрались в клетку и напали на Макгрегора, за что были дисквалифицированы на год.
Примечательно, что ранее уже ходили слухи о том, что следующий поединок Нурмагомедова может состояться в первый месяц осени. Так, говорилось о том, что Хабиб вернётся в октагон в сентябре, а его соперником станет Нейт Диас. Прежде всего уроженец Стоктона известен тем, что в марте 2016 года нанёс Макгрегору его первое поражение в UFC. Бой проходил в полусреднем весе, что сыграло на руку американцу. Уже к середине второго раунда Конор заметно устал, а затем сдался после удушающего приёма.
В августе бойцы встретились во второй раз, и тогда победа осталась за Макгрегором. Они провели в октагоне все пять раундов, а судьи встали на сторону ирландца. После этого ходило много слухов о возможности третьего поединка между атлетами, но пока он так и не состоялся. Более того, с тех пор Диас не провёл ни одного боя, ограничившись огромным количеством трэш-тока в социальных сетях.
Говоря о возможных соперниках Нурмагомедова, нельзя не упомянуть Тони Фергюсона. В настоящий момент американец занимает первую строчку рейтинга лёгкого веса, а также имеет длительную историю противостояния с Хабибом. Руководство UFC четырежды пыталось организовать схватку между бойцами, но поединок каждый раз срывался из-за травмы одного из атлетов.
Недавно сам Фергюсон намекнул, что именно он станет следующим соперником Нурмагомедова. Американец оставил послание действующему чемпиону UFC на своей странице в Twitter.
«Скоро увидимся, ниндзя. Пока же время для активного отдыха», — написал Фергюсон.
На данный момент Тони имеет в своём активе самую продолжительную победную серию в лёгком весе. Американец не проигрывал на протяжении 11 поединков, попутно успев стать временным чемпионом UFC. Однако в преддверии боя с Нурмагомедовым спортсмен получил травму колена и потерял шанс стать абсолютным обладателем титула.
Кроме того, не стоит забывать, что уже 14 апреля состоится турнир UFC 236. Его главным событием станет поединок за временный пояс чемпиона в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье. На бумаге именно победитель этой схватки должен будет получить право сразиться с Нурмагомедовым, однако в Абсолютном бойцовском чемпионате нередко принимают решения, основываясь не на спортивной, а на бизнес-составляющей. Вследствие этого официальный статус первого претендента вряд ли станет гарантией боя с Хабибом.
Не стоит списывать со счетов и Конора Макгрегора. Накануне он заявил об уходе из ММА, однако в мире эту информацию восприняли весьма скептически. Многие увидели в этом очередной пиар-ход ирландца, направленный на получение более выгодного предложения от промоушена. Кроме того, после первого поражения от Диаса он уже объявлял о завершении карьеры, однако впоследствии провёл два боя и стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях.
Так, даже основатель AKA (American Kickboxing Academy) и тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что надеялся увидеть реванш между его подопечным и Макгрегором.
«Если Конор действительно завершил карьеру, то в качестве возможного соперника для Хабиба значится лишь Фергюсон. Ведь Жорж Сен-Пьер ушёл из спорта. Я действительно надеялся, что Макгрегор добьётся ещё одной победы, а затем устроит реванш с Нурмагомедовым», — цитирует Мендеса телеканал «360».
По его мнению, свой следующий бой Нурмагомедов проведёт с победителем схватки за временный титул в лёгком весе.
«Похоже, что именно Дастин или Макс сразятся с Хабибом после его возвращения в клетку. А потом, может быть, Тони. Но это только моё мнение, так как я обдумываю, что может случиться дальше. UFC — организация, которая отбирает противников, и всё, что мы можем сделать, — это принять бой или отказать оппоненту», — заключил Мендес.
При этом менеджер российского бойца Ризван Магомедов заявил, что его подопечный не рассматривал возможность ответного поединка с Макгрегором.
«Речи о реванше не было, это пройденный этап. Мы всё доказали. Даже если бы он остался и дрался, то должен был заслужить право на бой. Но об этом пока и речи не идёт», — сказал Магомедов.
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