Президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что возвращение обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова состоится в сентябре.
Президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Как сообщает MMA News, президент UFC Дана Уайт подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию, что Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой в сентябре нынешнего года. Соперник россиянина пока не называется.

В апреле состоится бой за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Предполагается, что победитель поединка и станет следующим оппонентом Нурмагомедова. Также претендентом на бой называют Тони Фергюсона.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что команду россиянина не волнует, что делает Макгрегор.

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