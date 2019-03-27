Президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что возвращение обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова состоится в сентябре.

Как сообщает MMA News, президент UFC Дана Уайт подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию, что Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой в сентябре нынешнего года. Соперник россиянина пока не называется.

В апреле состоится бой за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Предполагается, что победитель поединка и станет следующим оппонентом Нурмагомедова. Также претендентом на бой называют Тони Фергюсона.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что команду россиянина не волнует, что делает Макгрегор.