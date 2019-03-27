Менеджер Нурмагомедова: нас не волнует, что делает Макгрегор

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что для команды россиянина новость о завершении карьеры Конором Макгрегором не является значимой.
Менеджер Нурмагомедова: нас не волнует, что делает Макгрегор
  • Reuters

«Нас не волнует, что он там делает. Мы не думаем ни о Макгрегоре, ни о реванше — это ему повторный бой нужен. Для нас это большой новостью не является: Конор — пройденный этап», — заявил Магомедов в интервью телеканалу «360».

Также менеджер Нурмагомедова сказал, что, если бы Макгрегор продолжил карьеру, ему необходимо было бы заслужить повторный бой с россиянином.

Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова надеялся на реванш с Макгрегором.

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