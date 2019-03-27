Тренер Нурмагомедова надеялся на реванш с Макгрегором

Наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что надеялся на реванш между своим подопечным и Конором Макгрегором, но после ухода ирландца из ММА единственным соперником для россиянина видит Тони Фергюсона.

«Если Конор действительно закончил карьеру, то только Тони Фергюсон остался соперником для Хабиба, так как Жорж Сен-Пьер ушёл из спорта. Я надеялся, что Макгрегор добьётся ещё одной победы, а затем состоится реванш с Хабибом. Похоже, Дастин Порье или Макс Холлоуэй сразятся с Нурмагомедовым после его возвращения, а потом, может быть, Тони», — сказал Мендес в интервью телеканалу «360».

Также тренер добавил, что подбором соперников занимается UFC, а лагерь спортсмена может только согласиться или отказаться от поединка.

Ранее сообщалось, что боец UFC Диас обвинил Нурмагомедова в трусости.