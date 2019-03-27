Тренер Нурмагомедова надеялся на реванш с Макгрегором
- AFP
- © Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Если Конор действительно закончил карьеру, то только Тони Фергюсон остался соперником для Хабиба, так как Жорж Сен-Пьер ушёл из спорта. Я надеялся, что Макгрегор добьётся ещё одной победы, а затем состоится реванш с Хабибом. Похоже, Дастин Порье или Макс Холлоуэй сразятся с Нурмагомедовым после его возвращения, а потом, может быть, Тони», — сказал Мендес в интервью телеканалу «360».
Также тренер добавил, что подбором соперников занимается UFC, а лагерь спортсмена может только согласиться или отказаться от поединка.
Ранее сообщалось, что боец UFC Диас обвинил Нурмагомедова в трусости.