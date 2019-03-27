Тренер Нурмагомедова надеялся на реванш с Макгрегором

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Наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что надеялся на реванш между своим подопечным и Конором Макгрегором, но после ухода ирландца из ММА единственным соперником для россиянина видит Тони Фергюсона.
Тренер Нурмагомедова надеялся на реванш с Макгрегором
  • AFP
  • © Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Если Конор действительно закончил карьеру, то только Тони Фергюсон остался соперником для Хабиба, так как Жорж Сен-Пьер ушёл из спорта. Я надеялся, что Макгрегор добьётся ещё одной победы, а затем состоится реванш с Хабибом. Похоже, Дастин Порье или Макс Холлоуэй сразятся с Нурмагомедовым после его возвращения, а потом, может быть, Тони», — сказал Мендес в интервью телеканалу «360».

Также тренер добавил, что подбором соперников занимается UFC, а лагерь спортсмена может только согласиться или отказаться от поединка.

Ранее сообщалось, что боец UFC Диас обвинил Нурмагомедова в трусости.

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