«Конор сделал это специально, чтобы его уговаривали вернуться»: в мире подвергли сомнению уход Макгрегора из ММА

Как только Конору Макгрегору предложат гонорар и поединок, он возобновит карьеру. Об этом заявил известный боксёрский промоутер Владимир Хрюнов. Боец ММА Александр Емельяненко выразил мнение, что ирландец специально объявил об уходе из ММА, чтобы его начали упрашивать вернуться, а основатель M-1 Global Вадим Финкельштейн не исключил, что экс-чемпион UFC может перейти в бокс.

Новость о решении Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах спровоцировала огромный резонанс в спортивном сообществе. Уход ирландца прокомментировали многие коллеги по ММА и руководители организаций. Широкое обсуждение он вызвал и в России, несмотря на то что местные любители боевых искусств так и не получили возможности воочию насладиться его выступлением.

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров с пониманием отнёсся к решению Макгрегора. По его словам, ирландец «имеет бизнес с миллиардным доходом», вследствие чего может больше не выходить в октагон. Кроме того, он выразил мнение, что Конору не так важна борьба за титул в лёгком весе.

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«Думаю, Макгрегору неинтересен реванш с Хабибом, ему уже нечего доказывать. Я общаюсь с окружением Конора и знаю, что он заработал за бой с Нурмагомедовым около $52 млн. Думаю, он попробовал потренироваться и понял, что тело уже не хочет», — цитирует Тактарова ТАСС.

Согласился с ним и действующий боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата Пётр Ян. По словам российского атлета, причиной ухода Макгрегора могло стать отсутствие стимула для продолжения карьеры.

«Когда человек голодный — это и есть главная мотивация, а когда у него есть всё, то зачем ему выступать в UFC? Он на продаже своего зелья зарабатывает в три раза больше. Бои — это очень опасное дело, здесь надо постоянно быть готовым, работать, а это уже не его. Плюс недавно он требовал долю акций промоушена за своё выступление. Думаю, что они не пришли ни к чему общему», — приводит слова Яна РИА Новости.

Схожего мнения придерживается и боец Bellator Вадим Немков. Он считает, что Макгрегор уже не верит в возможность в третий раз в карьере завоевать пояс чемпиона UFC.

«У Макгрегора нет стимула. Он понимает, что сейчас для него нереально выиграть титул в каком-либо из весов. Хабиба Нурмагомедова он точно никогда не пройдёт. В полусреднем дивизионе, скорее всего, тоже. Спускаться в категорию до 65 килограммов ему тяжело, а денег он уже заработал очень много», — выразил мнение спортсмен.

При этом он уверен, что уход Макгрегора не скажется на популярности смешанных единоборств.

«После ухода Макгрегора интерес к ММА точно не упадёт. Есть много других бойцов, на которых держатся смешанные единоборства в России, США и других странах», — добавил Немков.

По мнению президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, невозможно отрицать вклад Макгрегора в развитие смешанных боевых искусств.

«В определённый момент Макгрегор своими победами и боями привлёк внимание к нашему виду спорта. Мы не можем благодарить его за поведение в некоторых моментах, поскольку мы иначе воспитываем наших спортсменов. Тем не менее в мире есть люди, которые пришли в ММА из-за него. Но смешанные единоборства будут развиваться и после ухода Макгрегора», — сказал Габдуллин.

Как считает российский боец Денис Гольцов, за свою карьеру Макгрегор успел добиться огромных успехов и оказал влияние на развитие индустрии смешанных единоборств.

«Конор стал легендой, думаю, об этом мечтает каждый спортсмен. Он был чемпионом, продвинул ММА на несколько уровней вверх. Увеличил и свои гонорары, и дал заработать многим другим. Это был сильный прорыв, поэтому ему можно сказать только спасибо», — выразил своё уважение Гольцов.

Он отметил, что за время своей карьеры в смешанных единоборствах Макгрегор прославился на весь мир и останется востребованным даже после ухода из спорта.

«Я думаю, что для него открыта любая дверь. Он сделал себя и харизмой, и скандальностью, но если бы он это не подтверждал своими боями и результатами, ему ничего не удалось бы достичь. Тем самым он приумножил свою известность», — заключил Гольцов.

Некоторые коллеги поспешили предупредить Конора, что тот поспешил принять такое решение. Член Зала славы UFC Марк Коулман попытался образумить молодого атлета и призвал того вернуться в зал.

«Мой юный брат Конор, успех в производстве виски не сравнить с чувствами, которые испытываешь, когда судья поднимает твою руку. Мало что сопоставимо с этим. Ты будешь скучать по единоборствам. Берись за дело и тренируйся», — написал Коулман в своём Twitter.

Однако некоторые не стали верить на слово эпатажному ирландцу и скептически отнеслись к заявлению Макгрегора. Так, основатель промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн признался, что не верит в уход экс-чемпиона UFC.

«Не особо расстраиваюсь. Не имею большого уважения к этому бойцу. Знаете, как это бывает, через годик снова объявится в поле зрения. Конор любит такие пиар-ходы. Может, ему это нужно, чтобы разорвать контракты, а потом появиться в боксе, где ему больше заплатят. Он до сих пор является медийной личностью из-за его глупых выходок и оскорблений», — сказал Финкельштейн «Чемпионату».

По мнению Александра Емельяненко, с помощью подобных действий Макгрегор надеется повлиять на руководство UFC.

«Думаю, Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно. Информация об уходе может впоследствии измениться. Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор показывал такие поединки», — сказал Емельяненко — младший.

Подобной точки зрения придерживается и известный промоутер боксёрских поединков Владимир Хрюнов. Он считает, что заманчивое предложение со стороны промоушена способно изменить позицию Макгрегора.

«С утра солнце взошло, и он подумал: «Как бы напомнить о себе миру?» Как только ему кто-то предложит гонорар и какой-нибудь бой, он сразу возобновит карьеру. Считаю, что это не более чем способ напомнить о себе», — отметил промоутер.

В отличие от Хрюнова, глава Fight Nights Камил Гаджиев не стал исключать, что ирландский боец действительно решил повесить перчатки на гвоздь. Однако он также предположил, что Макгрегор вполне может продолжить карьеру в другой сфере — кино или бизнесе.

«Может быть, у него есть конкретное предложение. Конор не намерен демонстрировать низкопробные бои, отсюда и подобное заявление. Можно предположить, что ему надо либо демонстрировать высочайший класс, либо идти по другому пути. Пока он выбрал второе», — сказал Гаджиев.

Кроме того, президент Fight Nights не согласился со своими коллегами и выразил мнение, что смешанные единоборства понесут большую потерю в случае, если Макгрегор действительно покинет спорт.

«Это будет очень плохо для ММА. Он всегда держал болельщиков в тонусе, выигрывая или проигрывая. Его персональные поклонники становились фанатами ММА, он привёл сюда очень много болельщиков», — заключил функционер.

Известие об уходе Макгрегора из ММА прокомментировали и в США. Там к нему также отнеслись долей недоверия, причём как спортсмены, так и журналисты.

Боец UFC Брайс Митчелл выразил мнение, что Макгрегор не сдержит своё слово, а уже в скором будущем проведёт поединок с Нейтом Диасом. При этом обозреватель сайта MMA Junkie Джордж Гарсия отметил, что уже в июле ожидает увидеть Конора в октагоне.

«Больше похоже на поединок между Макгрегором и Петтисом на UFC 239», — написал журналист в Twitter.

See you at ‘mania brother — Finn Bálor forEVERYone (@FinnBalor) 26 марта 2019 г.

Обозреватель Yahoo Sports! Кевин Айол напомнил, что в 2016 году Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры, однако впоследствии провёл ещё три поединка в ММА и один в боксе. А ирландский рестлер Фергалл Девитт, известный как Финн Балор, выразил мнение, что Конор в скором времени может составить компанию Ронде Раузи и подписать контракт с WWE.

«Увидимся на Реслмании (главное платное шоу года WWE. — RT), брат», — написал Девитт на своей странице в Twitter.