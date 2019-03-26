«Я многого добился, теперь мне необязательно драться»: Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о завершении выступлений в смешанных единоборствах. Об этом экс-чемпион UFC в двух весовых категориях написал на своей странице в Twitter. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт поддержал решение спортсмена и пожелал ему добиться успехов за пределами октагона. О причинах решения Макгрегора и шансах на его возвращение в большой спорт — в материале RT.

Во вторник утром Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях написал на своей официальной странице в Twitter.

«Привет, ребята, быстрое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как ММА. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнёрам на пенсии», — говорится в сообщении ирландца.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Эта новость стала неожиданностью для многомиллионной армии фанатов Конора. На протяжении нескольких последних месяцев ходили слухи, что уже летом спортсмен может вернуться в октагон и провести свой 12-й поединок под эгидой UFC. В числе его возможных соперников упоминались такие известные атлеты, как Андерсон Силва, Нейт Диаз, Дональд Серроне и Тони Фергюсон.

Кроме того, совсем недавно и сам Макгрегор заявлял о желании в ближайшее время выйти на ринг. В частности, о своих планах он рассказал в шоу «Поздно вечером» с Джимми Фэллоном.

«Мы говорили об июле (в качестве даты возможного поединка. — RT), но посмотрим, как будут развиваться события. Вокруг много политики. Бои — дикая игра. Но ранее я уже говорил, что нахожусь в форме и готов к схватке», — уверял Конор.

При этом Макгрегор заявил, что в настоящее время ему уже не нужно драться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. По его словам, за прошлые выступления он заработал достаточно, а его бренд виски Proper Twelve лишь улучшил его финансовое положение.

«На самом деле, я могу получить бой с кем угодно. Я многого добился, провёл достаточно поединков и никогда не снимался с них. За свою карьеру я перенёс большое количество травм, оказывался в сумасшедших ситуациях, которые не каждому дано пережить. Но я крепко стоял на ногах и приносил пользу компании. Виски — это мой ребёнок, и сейчас мне необязательно драться, но я стремлюсь вновь делать это. Увидим, что произойдёт в будущем. Я остаюсь готовым», — добавил ирландский атлет.

В свете того, насколько неожиданным стало объявление Макгрегора, реакция президента UFC Даны Уайта кажется чересчур спокойной. Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата не только не удивился решению Конора, но и счёл его резонным.

«У него есть деньги, его бренд виски успешен. Это определённо имеет смысл. Если бы я был на его месте, то тоже завершил бы карьеру. Кроме того, он заканчивает с боями, а не с работой», — цитирует Уайта MMA Junkie.

По словам главы UFC, у Конора достаточно других дел, которые не позволят ему скучать вне спорта.

«За ним было очень весело наблюдать. Он добился невероятных достижений в спорте. Я рад за него и в будущем надеюсь увидеть его настолько же успешным за пределами октагона, насколько он был внутри него», — заявил Уайт.

После дебюта в UFC в 2013 году, Макгрегор в кратчайшие сроки стал главной звездой промоушена, а впоследствии — одним из самых высокооплачиваемых бойцов в истории смешанных единоборств. За пять лет ирландец заработал более $12 млн, что для мира ММА является беспрецедентным. Ранее ни одному атлету не удавалось получить такие гонорары за столь короткий срок.

Макгрегор оказал огромное влияние на данный вид спорта. Во многом именно благодаря ему, смешанные единоборства стали известны во всём мире, а гонорары бойцов заметно возросли. Достаточно вспомнить, что до его прихода в UFC главные звёзды промоушена зарабатывали по $800 тыс. за поединок. В эпоху Макгрегора спортсмены впервые стали получать семизначные суммы за схватку.

Нельзя не отметить и его влияния на культуру общения в ММА. Безусловно, в плане треш-тока Конор является продолжателем традиций таких известных мастеров как Чейл Соннен и Тито Ортиз, но именно он сделал это явление повсеместным. Теперь ни одна пресс-конференция не обходится без словесного конфликта между соперниками, которые активно переходят на личности и пытаются всеми возможными способами вывести оппонента из состояния душевного равновесия.

Конечно, многие считают это явление негативным, а Макгрегора — главным виновником того, что спортсмены перестали уважительно относиться друг к другу. Однако в настоящее время подобные перепалки играют важную роль в раскрутке боёв и положительно сказываются на продажах трансляций турниров.

Что касается ухода ирландца из ММА, то не стоит забывать, что последние два с половиной года Макгрегор практически не проводил поединков по правилам смешанных боевых искусств. После победы над Эдди Альваресом в ноябре 2016-го он лишь раз вошёл в октагон. Спустя 23 месяца он встретился с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и потерпел одно из самых тяжёлых поражений в карьере.

Как признавался сам Конор, а также его партнёр по команде Артём Лобов, он был намерен добиться реванша с россиянином, но тот получил девятимесячное отстранение за участие в массовой драке после турнира UFC 229. Кроме того, руководство промоушена утвердило поединок за временный титул чемпиона в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье, что могло ещё более отсрочить возможный ответный бой между Конором и Хабибом.

Таким образом, экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях предстояло встретиться в октагоне с другим соперником, что могло не устроить самого бойца. Так, в СМИ ходили слухи, что Макгрегор согласен на поединок только если тот пройдёт на платном турнире (PPV) и станет его главным событием. В противном случае, ирландец требовал от промоушена долю его акций.

Вероятно, стороны так и не смогли договориться, что лишний раз подтолкнуло ирландца к уходу из спорта. Совсем недавно сам Уайт косвенно подтвердил, что с Макгрегором всегда непросто достичь договорённости.

«Каждый раз, когда я веду переговоры с Конором, есть какие-то нюансы. Всегда приходится сталкиваться с какими-то вопросами», — сказал Уайт в разговоре с Barstool Sports.

Однако поклонникам Макгрегора ещё рано расстраиваться. Во-первых, спортсмен объявил лишь об уходе из смешанных единоборств, однако ничего не сказал о других видах спорта. Ранее он уже имел опыт выступления в боксе и не раз говорил, что намерен туда вернуться. Для этого существуют весьма логичные основания, ведь именно там Конор заработал свой наибольший гонорар. За поединок с Флойдом Мейвезером — младшим он получил $30 млн.

Кроме того, в последнее время ходило много разговоров о его возможном дебюте в боксе без перчаток. По информации СМИ, руководство Bare Knuckle FC намерено предложить Макгрегору поединок в рамках своего промоушена. В качестве соперника фигурирует Пол Малиньяджи — экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, с которым ирландца связывают не самые дружеские отношения. В ходе подготовки к бою с Мейвезером американец был его спарринг-партнёром, однако затем рассорился со своим работодателем и многократно предлагал тому встретиться на ринге.

Помимо прочего, не стоит забывать, что Макгрегор очень склонен к эпатажу и редко следит за своими высказываниями. Поэтому не стоит удивляться, если уже в ближайшее время Конор объявит о возвращении в ММА и анонсирует бой. За последние годы было множество примеров, когда атлеты вешали перчатки на гвоздь, но потом возобновляли карьеру. Достаточно вспомнить британского боксёра Тайсона Фьюри, который ушёл из спорта после победы над Владимиром Кличко, но спустя два с половиной года вернулся на ринг.