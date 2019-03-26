Президент UFC — о Макгрегоре: на месте Конора я бы тоже завершил карьеру
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«Это определённо имеет смысл. У него есть деньги, его бренд виски успешен. На месте Макгрегора я бы тоже завершил карьеру. Я счастлив за него и рассчитываю увидеть Конора настолько же успешным в жизни, как в октагоне», — заявил Уайт ESPN.
Также президент UFC добавил, что Макгрегор добился невероятных успехов в спорте.
Ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 году. Тогда спортсмен написал в Twitter, что решил уйти из спорта молодым.
Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА.