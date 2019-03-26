Президент UFC — о Макгрегоре: на месте Конора я бы тоже завершил карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт с пониманием отнёсся к решению экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

«Это определённо имеет смысл. У него есть деньги, его бренд виски успешен. На месте Макгрегора я бы тоже завершил карьеру. Я счастлив за него и рассчитываю увидеть Конора настолько же успешным в жизни, как в октагоне», — заявил Уайт ESPN.

Также президент UFC добавил, что Макгрегор добился невероятных успехов в спорте.

Ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 году. Тогда спортсмен написал в Twitter, что решил уйти из спорта молодым.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА.