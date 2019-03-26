Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение завершить карьеру в ММА.

«Привет, ребята, быстрое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как ММА. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнёрам на пенсии», — написал Макгрегор в Twitter.

Помимо ММА Конор Макгрегор провёл один официальный бой в боксе. Ирландец проиграл нокаутом американцу Флойду Мейвезеру — младшему в 2017 году.

Ранее экс-чемпион UFC Петтис вызвал Макгрегора на поединок.