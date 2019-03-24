Экс-чемпион UFC Петтис вызвал Макгрегора на поединок
- Reuters
«Мне интересен поединок с Макгрегором, это будет весело. Мне нравится его стиль, поэтому если он захочет такой бой, давайте его организуем. Макгрегор классный боец, он много сделал для нашего спорта, однако я не буду ждать его долго. Если не с ним, то проведу поединок с кем-нибудь другим», — заявил боец в интервью YouTube-каналу MMAJunkie.
Также Петтис добавил, что хотел бы провести встречу в полусреднем весе. Оба бойца в разное время являлись чемпионами UFC в лёгкой весовой категории.
Ранее сообщалось, что Сехудо будет драться с Мораесом за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.