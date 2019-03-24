Сехудо будет драться с Мораесом за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Как сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, вакантный титул чемпиона в легчайшем весе получит победитель боя между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом.

«В поединке за титул чемпиона в легчайшем весе встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес. Оба спортсмена хотят этого боя. Также мы проведём поединок между Жусьером Формигой и Джозефом Бенавидесом за статус обязательного претендента», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу получил дисквалификацию на один год из-за положительного допинг-теста и добровольно отказался от титула.

Ранее сообщалось, что Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148.