Сехудо будет драться с Мораесом за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе

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Как сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, вакантный титул чемпиона в легчайшем весе получит победитель боя между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом.
Сехудо будет драться с Мораесом за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе
  • © Global Look Press

«В поединке за титул чемпиона в легчайшем весе встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес. Оба спортсмена хотят этого боя. Также мы проведём поединок между Жусьером Формигой и Джозефом Бенавидесом за статус обязательного претендента», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу получил дисквалификацию на один год из-за положительного допинг-теста и добровольно отказался от титула.

Ранее сообщалось, что Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148.

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