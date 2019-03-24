Сехудо будет драться с Мораесом за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе
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«В поединке за титул чемпиона в легчайшем весе встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес. Оба спортсмена хотят этого боя. Также мы проведём поединок между Жусьером Формигой и Джозефом Бенавидесом за статус обязательного претендента», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу получил дисквалификацию на один год из-за положительного допинг-теста и добровольно отказался от титула.
Ранее сообщалось, что Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148.