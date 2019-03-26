Тактаров: Макгрегору уже нечего доказывать

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что ирландцу Конору Макгрегору неинтересен реванш с Хабибом Нурмагомедовым и ирландцу уже нечего доказывать в большом спорте.

«Макгрегор владеет бизнесом с миллиардным доходом, ему можно уже не драться. Думаю, Конору неинтересно проведение матча-реванша с Хабибом Нурмагомедовым, ему уже нечего доказывать. Я общаюсь с окружением ирландца и знаю, что он заработал за бой с Хабибом порядка $52 млн. Думаю, он попробовал потренироваться и осознал, что тело уже не хочет», — приводит слова Тактарова ТАСС.

Также российский экс-чемпион предположил, что Макгрегор подобным образом может раскручивать свой следующий бой.

Ранее президент UFC сказал, что на месте Макгрегора тоже завершил бы карьеру.