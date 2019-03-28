«Не сможем встретиться с Денисом»: Усик отказался от боя с Лебедевым и решил перейти в тяжёлый вес

Александр Усик отказался от поединка с Денисом Лебедевым и потерял титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Об этом украинский спортсмен объявил в своём видеообращении в Instagram. Менеджер россиянина Вадим Корнилов считает, что WBA назначит его клиента чемпионом, а также не исключил поединка между Усиком и Александром Поветкиным.

С тех пор как Денис Лебедев возобновил карьеру, в боксёрском мире широко обсуждался его возможный поединок с Александром Усиком. Российский боксёр, которому из-за длительного простоя был присвоен статус «чемпиона WBA в отпуске», одержал две победы за два с половиной месяца и заслужил право сразиться с украинцем. Но позднее стало известно, что в ближайшем будущем этот бой не состоится.

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Усик сообщил, что не намерен встречаться с российским боксёром, так как в скором времени перейдёт в тяжёлый вес. Украинец объявил об этом в видеообращении, опубликованном на своей официальной странице в Instagram.

«WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот поединок не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжёлый вес. По этим причинам мы не можем встретиться с Денисом», — заявил украинский атлет.

Он заявил, что не намерен удерживать титул чемпиона мира, если не может его защищать.

«Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так был у меня. Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Успехов Денису и всем боксёрам, которые будут бороться за этот титул. Сражайтесь, завоёвывайте. Всем добра!» — заключил Усик.

Очевидно, к решению сложить с себя звание чемпиона украинца подтолкнуло официальное заявление Всемирной боксёрской ассоциации. Около недели назад WBA обязала Усика провести поединок с Лебедевым, который является первым претендентом на звание. Была назначена дата промоутерских торгов, которые должны были состояться 28 марта. Минимальная сумма предложения должна была составить $400 тыс., причём 75% гонорара причитались Александру и лишь 25% — Денису.

Однако это не смущало Лебедева, который неоднократно заявлял о своём желании провести поединок с Усиком. Кроме того, россиянин говорил, что после этого боя может повесить перчатки на гвоздь.

«Сегодня Усик — №1 в боксе. Бой с сильнейшим — мечта любого. Плох тот солдат, что не мечтает однажды стать генералом... Совершенно точно могу сказать, что поединок с Александром, если он состоится, станет последним в моей карьере», — цитирует Лебедева Boxing Scene.

Менеджер Лебедева Вадим Корнилов ранее подчёркивал, что проведение боя зависит исключительно от желания самого украинца.

«Денис готов к бою, а Усик объявил о переходе в тяжеловесы. Но от титула WBA в первом тяжёлом весе он пока не отказывается», — заявил Корнилов ТАСС.

Судьба титула в первом тяжёлом весе остаётся неясной. Безусловно, Лебедев имеет больше всего прав на него. Он завоевал его в 2011 году в поединке с легендарным Джеймсом Тони, после чего провёл восемь успешных защит. Лишь его 14-месячный простой и отказ от участия во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) заставил WBA присвоить звание регулярного чемпиона Юниеру Дортикосу. Впоследствии кубинец уступил его Мурату Гассиеву, а тот — Усику.

При этом сам Лебедев не был полностью лишён титула. Из уважения к боксёру WBA присвоило ему статус «чемпиона в отпуске». Поэтому после возвращения на ринг у него сразу появился шанс вновь сражаться за пояс. Однако россиянин поступил иначе и в ходе подготовки к схватке с Усиком провёл два разогревочных поединка. В сентябре он нокаутировал турка Хизни Алтынкая, а в ноябре единогласным решением судей взял верх над непобеждённым американцем Майком Уилсоном.

Таким образом, WBA может как вернуть чемпионское звание россиянину, так и назначить поединок за вакантный титул. При этом Корнилов считает, что Всемирная боксёрская ассоциация остановится на первом варианте.

«Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом», — заявил Корнилов РИА Новости.

Что касается самого Усика, то его переход в тяжёлый вес остаётся вопросом времени. Известно, что украинец готовится к дебюту в самой престижной весовой категории, в чём ему помогает Владимир Кличко. Экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO провёл совместную тренировку со своим соотечественником.

Пока неясно, кто станет соперником Усика и когда состоится этот поединок. По словам инсайдера Майка Коппинджера, украинец может встретиться с Карлосом Такамом. За свою карьеру 38-летний камерунец провёл 42 боя, в которых одержал 36 побед, потерпел пять поражений, а ещё одну схватку завершил вничью. При этом он уступил всем представителям элиты дивизиона — Джозефу Паркеру, Дереку Чисоре, Энтони Джошуа и Александру Поветкину.

Не исключено, что будущим соперником Усика станет Поветкин. О переговорах между россиянином и украинцем заявлял Эдди Хирн, который является сопромоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

«Мы ведём переговоры и уже почти у цели. Думаю, этот бой состоится, хотя признаюсь, что удивлён. Не думал, что Усик при переходе в тяжёлый вес захочет поединок такого уровня. В схватке с Энтони Джошуа Поветкин показал, что он невероятно опасен. Они оба хотят этого, поэтому фанаты могут потирать руки», — сказал Хирн RingPolska.

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Не исключил подобного развития событий и Корнилов. По его словам, Поветкин надеется провести следующий поединок в мае или июне 2019 года, а в числе его возможных противников фигурирует и фамилия украинца.

«Поветкин дал согласие на бой с Усиком, Диллианом Уайтом или Луисом Ортисом. Теперь ждём решения второй стороны», — рассказал менеджер.

При этом многие спортсмены успели выразить сомнение, что Усику удастся успешно выступать в тяжёлом весе. Так, британец Амир Хан считает, что Александр слишком мал для данной категории. Впоследствии своим мнением поделился и экс-чемпион мира Эвандер Холифилд.

«Усик — действительно отличный боец. У него хорошие навыки, к тому же он левша. Он планирует переход в тяжёлый вес, но сегодня представители этого дивизиона очень большие, так что он может столкнуться с трудностями. Да, в мои годы соперники также были крупными, но они не могли передвигаться по рингу так же, как это делал я. У меня была отличная работа ног, и я этим пользовался. Александру необходимо будет делать то же самое. Многое будет зависеть от выбора оппонентов», — заявил Холифилд World Boxing News.

При этом он не стал ставить крест на перспективах Усика в тяжёлом весе.

«Слышал, что Александр был хорош в спаррингах с Владимиром Кличко. Если это правда, то теперь он знает, что у него есть шансы в тяжёлом весе. Ему будет тяжело, но завоевать титулы здесь всегда было сложно», — заключил Холифилд.