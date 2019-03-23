Украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко

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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик, готовящийся к переходу в тяжёлую весовую категорию, провёл совместную тренировку с Владимиром Кличко.
Украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Усик опубликовал в Instagram совместный снимок с Кличко, подписав его: «Спасибо за опыт, чемпион».

Александр Усик проведёт свой следующий бой 18 мая. Наиболее вероятным соперником является камерунский тяжеловес Карлос Такам.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не собирается драться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца на ринг.

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