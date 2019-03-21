Уайлдер не собирается драться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца на ринг
- AFP
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«Не думаю, что Владимир хочет встречи со мной. У него было много возможностей бросить мне вызов. Он никогда не упоминал меня при разговорах о возвращении, потому что знает — это сложный бой. Когда возобновляешь карьеру, ты должен снова её выстраивать, тем более если речь идёт о встрече со мной, так как я выхожу на ринг убивать и ни с кем не играю», — цитирует американца Boxingnews24.
Также Уайлдер заявил, что Владимир Кличко не может постоянно выезжать на своём имени.
Ранее WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта.