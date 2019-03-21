Уайлдер не собирается драться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца на ринг

Короткая ссылка
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что для встречи с ним экс-обладателю поясов по версиям WBA, WBО, IBF и IBO Владимиру Кличко необходимо заново выстроить свою карьеру.
Уайлдер не собирается драться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца на ринг
  • AFP
  • © Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Не думаю, что Владимир хочет встречи со мной. У него было много возможностей бросить мне вызов. Он никогда не упоминал меня при разговорах о возвращении, потому что знает — это сложный бой. Когда возобновляешь карьеру, ты должен снова её выстраивать, тем более если речь идёт о встрече со мной, так как я выхожу на ринг убивать и ни с кем не играю», — цитирует американца Boxingnews24.

Также Уайлдер заявил, что Владимир Кличко не может постоянно выезжать на своём имени.

Ранее WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить