Уайлдер не собирается драться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца на ринг

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что для встречи с ним экс-обладателю поясов по версиям WBA, WBО, IBF и IBO Владимиру Кличко необходимо заново выстроить свою карьеру.

«Не думаю, что Владимир хочет встречи со мной. У него было много возможностей бросить мне вызов. Он никогда не упоминал меня при разговорах о возвращении, потому что знает — это сложный бой. Когда возобновляешь карьеру, ты должен снова её выстраивать, тем более если речь идёт о встрече со мной, так как я выхожу на ринг убивать и ни с кем не играю», — цитирует американца Boxingnews24.

Также Уайлдер заявил, что Владимир Кличко не может постоянно выезжать на своём имени.

Ранее WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта.