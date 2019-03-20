WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта
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Как сообщает официальный сайт организации, торги пройдут 28 марта в Панама-Сити, а вести их будет континентальный директор WBA Аурелио Фьенго.
Отмечается, что начальная сумма предложения составляет $400 тыс. При этом гонорар Усика будет составлять 75% от предложенной суммы, а Лебедева — 25%.
В случае отказа стороны украинского боксёра от участия в торгах он будет лишён чемпионского пояса, а Лебедев будет бороться за вакантный титул с другим соперником.
Ранее сообщалось, что Лебедев рассчитывает вернуться на ринг в мае.