WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.

Как сообщает официальный сайт организации, торги пройдут 28 марта в Панама-Сити, а вести их будет континентальный директор WBA Аурелио Фьенго.

Отмечается, что начальная сумма предложения составляет $400 тыс. При этом гонорар Усика будет составлять 75% от предложенной суммы, а Лебедева — 25%.

В случае отказа стороны украинского боксёра от участия в торгах он будет лишён чемпионского пояса, а Лебедев будет бороться за вакантный титул с другим соперником.

Ранее сообщалось, что Лебедев рассчитывает вернуться на ринг в мае.