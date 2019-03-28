Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится», — уточнил он.

При этом Усик пояснил, что принял решение перейти в супертяжёлую весовую категорию, в связи с чем не сможет боксировать с Лебедевым.

«Боксируйте, завоевывайте. Всем добра!» — заключил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) из-за перехода в тяжёлый дивизион действующего обладателя титула Усика.

20 марта стало известно, что WBA назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем и россиянином на 28 марта.