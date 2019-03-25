Гассиев назвал реванш с Усиком приоритетом на будущее

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Российский боксёр Мурат Гассиев сомневается, что в первом же бою после травмы будет драться с сильным соперником, но в будущем хотел бы провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком.
Гассиев назвал реванш с Усиком приоритетом на будущее
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«В течение апреля появится уже какая-то конкретика и по соперникам, и по весовой категории, в которой буду выступать. С топовым боксером, я думаю, я не встречусь — это рискованно. Реванш с Усиком у меня в приоритете, но, может быть, к тому времени, как я заслужу его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать», — цитирует спортсмена Sport24.

Также боксёр добавил, что может продолжить выступления в тяжёлой весовой категории.

Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв признался, что задумывается об участии в выборах президента AIBA.

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