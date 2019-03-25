Гассиев назвал реванш с Усиком приоритетом на будущее
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«В течение апреля появится уже какая-то конкретика и по соперникам, и по весовой категории, в которой буду выступать. С топовым боксером, я думаю, я не встречусь — это рискованно. Реванш с Усиком у меня в приоритете, но, может быть, к тому времени, как я заслужу его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать», — цитирует спортсмена Sport24.
Также боксёр добавил, что может продолжить выступления в тяжёлой весовой категории.
Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв признался, что задумывается об участии в выборах президента AIBA.