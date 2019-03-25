Лебедев может вновь стать чемпионом мира по версии WBA

Российский боксёр Денис Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) из-за перехода в тяжёлый дивизион действующего обладателя титула Александра Усика.

«Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA и проведёт защиту титула летом», — заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов РИА Новости.

На 28 марта WBA назначила промоутерские торги на проведение боя между абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Денисом Лебедевым. Россиянин не принимал участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), потому носит статус чемпиона в отпуске WBA и должен был стать первым соперником победителя турнира. Первым обладателем Кубка Мохаммеда Али стал Александр Усик, однако украинец собирается перейти в тяжёлый вес.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина.