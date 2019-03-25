Американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина

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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Ламонт Питерсон объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от россиянина Сергея Липинца в рейтинговом бою.
Американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина
  • © Michael A. McCoy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам 35-летнего американца, которые передаёт РИА Новости, он рад завершить карьеру, проведя бой в США.

«Сегодня тот самый день. Я благодарен за поддержку. Я не мог бы завершить карьеру лучше, чем сейчас, когда я нахожусь дома. Это последний раз, когда вы видите меня в ринге», — заявил Питерсон.

В его активе 35 побед, пять поражений и одна ничья. Он владел титулами чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, а также титулом по версии WBA в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Липинец нокаутировал Питерсона в рейтинговом поединке.

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