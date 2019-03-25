Американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина
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По словам 35-летнего американца, которые передаёт РИА Новости, он рад завершить карьеру, проведя бой в США.
«Сегодня тот самый день. Я благодарен за поддержку. Я не мог бы завершить карьеру лучше, чем сейчас, когда я нахожусь дома. Это последний раз, когда вы видите меня в ринге», — заявил Питерсон.
В его активе 35 побед, пять поражений и одна ничья. Он владел титулами чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, а также титулом по версии WBA в полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Липинец нокаутировал Питерсона в рейтинговом поединке.