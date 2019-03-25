Российский боксёр Липинец нокаутировал Питерсона

Россиянин Сергей Липинец одержал победу над американцем Ламонтом Питерсоном в рейтинговом поединке в первом полусреднем весе.

Бой, прошедший в американском Оксон-Хилле, завершился досрочной победой россиянина в десятом раунде техническим нокаутом.

Для 30-летнего Липинца это второй поединок после потери титула чемпиона мира по версии IBF. Теперь в его активе 15 побед (11 досрочно) и одно поражение. Для 35-летнего Питерсона это пятый проигрыш в карьере при 35 победах (17 нокаутом) и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Бивол готов встретиться с Ковалёвым в августе.