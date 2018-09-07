Второе дыхание: боксёр Лебедев нокаутировал Алтынкая в третьем раунде и получил шанс бросить вызов Усику

Российский боксёр Денис Лебедев вернулся на ринг после 14-месячного перерыва. Он провёл поединок с соперником из Турции Хизни Алтынкая. 39-летний россиянин одержал победу нокаутом в третьем раунде. Теперь бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF может приступить к переговорам с Александром Усиком о проведении титульного боя.

Декабрь 2016 года стал поворотным моментом в карьере Дениса Лебедева. 37-летний на тот момент боксёр потерпел поражение от более молодого и перспективного тяжеловеса Мурата Гассиева и оказался на распутье. Пытаться ли взять реванш? Продолжать ли боксировать с другими соперниками? Или вовсе уйти на покой?

Лебедев остался на ринге благодаря одному фактору — в том бою с Гассиевым он потерял только один чемпионский пояс из двух, которыми владел. На кону был лишь титул чемпиона мира по версии IBF, так как именно эта организация настаивала на проведении поединка. WBA же продолжала считать Лебедева своим чемпионом, что позволяло ему оставаться в элите мирового бокса. В июле 2017 года он даже провёл защиту титула, послав в нокдаун австралийца Марка Флэнагана.

Также по теме Разминка перед Усиком: как Лебедев готовится к бою с турецким боксёром Алтынкая 7 сентября российский боксёр Денис Лебедев проведёт первый бой за 14 месяцев. Его соперником станет 30-летний турок Хизни Алтынкая. По...

Однако вскоре российский спортсмен был лишён своего последнего козыря. Он не стал вступать в Мировую боксёрскую суперсерию (WBSS), к которой решили присоединиться все действующие на тот момент чемпионы мира в первом тяжёлом весе — Александр Усик, Мурат Гассиев, Майрис Бриедис. В числе участников нового турнира был и Юниер Дортикос, заявленный как регулярный чемпион WBA. Многие недоумевали, почему Лебедев никак не отреагировал на возможность собрать все чемпионские пояса. Как выяснилось позже, когда надо было вести переговоры, он предпочёл ухаживать за больной матерью.

В феврале 2018 года WBA пошла на принцип и признала Дортикоса постоянным чемпионом (которым совсем скоро стал Гассиев), а Лебедев получил статус «чемпиона мира в отпуске». Российскому спортсмену пришлось со стороны наблюдать, как другие боксёры борются за его чемпионский пояс, и в тот момент он стал ещё ближе к завершению карьеры.

Однако этого не произошло. Как признавался сам Лебедев, финальный поединок Усика и Гассиева вдохновил его на то, чтобы задержаться на ринге. К тому же, раз связи с WBA остались, можно было попробовать вернуть себе чемпионский пояс. От россиянина требовалось только показать, что он ещё может боксировать, и провести поединок с любым соперником.

Правда, Лебедеву пришлось столкнуться сразу с двумя проблемами. Во-первых, первый тяжёлый вес оказался включён в следующий сезон WBSS, и все самые интересные оппоненты оказались недоступными. Во-вторых, за время простоя «чемпион в отпуске» набрал лишний вес. Хотя Лебедев был готов работать над собой, его команда заранее стала искать соперника, который не возражал бы против выхода за лимит.

Такой боксёр был найден в недрах рейтингов различных ассоциаций. Им оказался турецкий спортсмен Хизни Алтынкая. Даже самым закоренелым фанатам бокса это имя ни о чём не говорило. В его послужном списке есть всего две встречи с более или менее известными соперниками — Аттилой Палько и Бейбутом Шуменовым. Оба боя закончились для турка поражениями.

Алтынкая даже сложно назвать профессиональным спортсменом в широком смысле этого слова: на пресс-конференции перед боем с Лебедевым он признался, что основной его деятельностью является офисная работа. Сразу после поединка в Челябинске боксёр должен вернуться в Германию на своё рабочее место, чтобы вновь заключать сделки с клиентами своей фирмы.

Тем не менее Лебедев воспринимал десятираундовый бой с Алтынкая вполне серьёзно и похудел ради него на 12 кг, чтобы на взвешивании зафиксировать вес 96 кг. Помогал россиянину в подготовке Джастин Форчун, известный по работе с Мэнни Пакьяо.

Лебедев и Алтынкая были не единственными звёздами боксёрского вечера в Челябинске. Перед их поединком зрителей поприветствовали два легендарных боксёра — бывшие абсолютные чемпионы мира Костя Цзю и Майк Тайсон. Ранее в этот же день они участвовали в открытии боксёрского зала в Коркине, за что получили награды от генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва. Посетил бой Лебедева и Мурат Гассиев, который перед публикой предстал в повязке на левой руке, травмированной в бое с Усиком.

Первый раунд боксёры потратили на осторожную проверку друг друга. Им обоим было непривычно двигаться по рингу с лишним весом, но таковы были особенности их поединка. Алтынкая несколько раз проверил на прочность Лебедева, готового к такому развитию событий. После передышки уже россиянин начал атаковать и едва не послал турецкого боксёра в нокдаун, но тот смог устоять на ногах. Он тут же перешёл в глухую оборону, в которой не демонстрировал каких-то особенных навыков. Уже в начале третьего раунда Лебедев попал Алтынкая в голову, и тот свалился на пол. Рефери не дождался, когда турок поднимется, и бой завершился победой россиянина.

Теперь Лебедеву не придётся задумываться о завершении карьеры: перед ним открываются новые интересные перспективы. Ещё до схватки с Алтынкая WBA объявила о том, что команда Лебедева должна договориться о проведении чемпионского боя с Усиком. Победное возвращение россиянина должно сделать этот поединок более реальным. Сам украинец, впрочем, может быть не заинтересован в этой встрече, ведь он рассчитывает на переход в тяжёлую весовую категорию. Тогда WBA вполне может лишить его чемпионского звания и разыграть его между Лебедевым и назначенным претендентом. Возвращение Лебедева из «чемпионского отпуска» только начинается.