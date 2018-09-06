Лебедев оказался тяжелее Алтынкая в преддверии боя в Челябинске
Российский боксёр Денис Лебедев и турок Хизни Алтынкая прошли процедуру взвешивания перед боем в Челябинске.
- © Anton Belitsky
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС, Лебедев показал вес в 96,05 кг, а его соперник — 94,1 кг.
Поединок состоится 7 сентября в Челябинске.
Ранее сообщалось, что в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и украинцем Александром Усиком.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен