Лебедев оказался тяжелее Алтынкая в преддверии боя в Челябинске

Короткая ссылка
Российский боксёр Денис Лебедев и турок Хизни Алтынкая прошли процедуру взвешивания перед боем в Челябинске.
Лебедев оказался тяжелее Алтынкая в преддверии боя в Челябинске
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, Лебедев показал вес в 96,05 кг, а его соперник — 94,1 кг.

Поединок состоится 7 сентября в Челябинске.

Ранее сообщалось, что в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и украинцем Александром Усиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить