Лебедев оказался тяжелее Алтынкая в преддверии боя в Челябинске

Российский боксёр Денис Лебедев и турок Хизни Алтынкая прошли процедуру взвешивания перед боем в Челябинске.

Как сообщает ТАСС, Лебедев показал вес в 96,05 кг, а его соперник — 94,1 кг.

Поединок состоится 7 сентября в Челябинске.

Ранее сообщалось, что в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и украинцем Александром Усиком.